Windisch Vandalen wüteten in Rohbau eines Mehrfamilienhauses – Polizei sucht Zeugen Unbekannte drangen in Windisch in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses ein und richteten mutwillig erheblichen Schaden an. Die Kantonspolizei sucht Augenzeugen. 21.04.2021, 15.14 Uhr

In diesem Rohbau wüteten die Vandalen. Kapo AG Der Inhalt von mehreren Zementsäcken wurde im Haus verstreut. Kapo AG

Noch ohne Eingangstüre und daher frei zugänglich befindet sich der Mehrfamilienhaus-Neubau an der Zürcherstrasse in Windisch. Als Handwerker am Mittwochmorgen auf die Baustelle kamen, fanden sie ein Bild der Verwüstung vor. So waren Zementsäcke aufschnitten und deren Inhalt auf allen Stockwerken verstreut worden. Auch waren die Wände verschmiert, Lichtschalter verklebt und Wasserschläuche durchtrennt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

Aufgrund der Umstände müssen die unbekannten Vandalen irgendwann in der Nacht auf Mittwoch gewütet haben. Die für diesen Fall zuständige Kantonspolizei in Baden (Telefon 056/200'11'11) sucht Augenzeugen und nimmt Hinweise zur Täterschaft entgegen.

