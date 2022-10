Die Schulen in Windisch wird mit Sachbeschädigungen überhäuft

Windisch Unbekannte sorgen in Schulen und Turnhallen in noch nie dagewesenem Ausmass für Verwüstungen Die Gemeinde Windisch ist besorgt. Seit Mitte September werden in unregelmässigen Tagesabständen verschiedene Sachbeschädigungen auf und in Schulanlagen angerichtet. Noah Merz 04.10.2022, 18.52 Uhr

Unbekannte trieben zwischen dem 24. und 25. September auf dem Chapfschulhaus ihr Unwesen. Noah Merz

Eine zerbrochene Scheibe wegen eines Fussballs oder verstopfte Waschbecken wegen eines kleinen Spasses einiger Schülerinnen und Schüler – Schäden aufgrund von Unüberlegtheiten sind schnell passiert. Wenn aber innerhalb weniger Wochen über ein Dutzend Einbrüche und Beschädigungen ausserhalb der Schulzeit passieren, liegt wohl eine klare Absicht vor.

In der Chapfturnhalle wurden Spiegel eingeschlagen. Zvg

Die Schulen und Turnhallen in Windisch werden seit Mitte September Tatorte verschiedenster Sachbeschädigungen in Schulgebäuden und auf den Schulgeländen. Nachdem die Schulleitungskonferenz anfänglich von einem Einzelfall ausging, die Fälle sich aber vervielfachten, machten sie mit einem Brief am 30. September Eltern und Erziehungsberechtigte aufmerksam, allfällige Hinweise die zur Täterergreifung führen zu melden.

Unzählige Einbrüche an einem Tag

Erstmals machten die unbekannten Täter am 14. September mit einem zerbrochenen Fenster in der Turnhalle Dorf in Windisch auf sich aufmerksam. Dabei schlichen sie in den Vereinsraum und hielten sich hier eine unbekannte Zeit lang auf. Im Raum wurde nichts beschädigt.

Am Wochenende zwischen dem 24. und 25. September beschädigten die Unbekannten in der Bezirksschule in Windisch im Schüleraufenthaltsraum ein weiteres Fenster. «Als wäre das nicht schon genug, verursachten sie in der Turnhalle Dohlenzelg, im Schulhaus Dohlenzelg, Chapfschulhaus, Chapfturnhalle und Schulhaus Dorf, Schulhaus Rütene, KIGA Klosterzelg sowie KIGA Dohlenzelg etliche Schandtaten», erzählt Sven Schutzbach von der Abteilung Bau und Planung Windisch.

Bei der Mehrzweckhalle wurden neben Fenstern auch Türen kaputtgemacht. Noah Merz

In die Chapfturnhalle kam die Täterschaft ohne Probleme hinein. Zumal die Cevi Windisch an diesem Tag eine Veranstaltung in der Halle abhielt. Die Toiletten und Waschbecken wurden verstopft. Entsprechend befand sich der ganze Raum in wenigen Minuten unter Wasser.

Vandale treiben ihr Unwesen weiter

Nur drei Tage später drangen die Unbekannten gewaltsam in die Mehrzweckhalle ein. Ihr Aufenthalt sorgte in der Halle vorerst für keine Schäden. Nach einem wiederholten Einbruch am 29. September glich die Halle einem Schlachtfeld. Ein abgerissener Feuerlöscher, kaputte Türen und eingeschlagene Spiegel in der Toilette zeichneten das Bild willentlicher Verwüstungen. Ausserdem trieb am selben Tag die Täterschaft mit gleichem Kalkül in der Primarschule Dorf im kleinen Schulhaus neben der Kirche ihr Unwesen.

Fast schon harmlos scheinen die Taten dagegen 24 Stunden später im Bezirksschulhaus zu sein. Der Feueralarm aktivierte sich aus unerklärlichen Gründen. Die zuständige Feuerwehr rückte vergebens aus. Es konnten weder Feuer noch Rauch gemeldet werden. «Gleichzeitig fand sie eingebrochene Fenster vor, was vermuten lässt, dass das gleiche Täterprofil wenige Minuten früher vor Ort war», begründet Schutzbach.

Bei der Primarschule Dorf wurde ein Fenster beschädigt. Noah Merz

Die aktuelleste Straftat ereignete sich am 3. Oktober. In der öffentlichen Toilette des Friedhofs Windisch sind die Spiegel abmontiert, auf den Schulhausplatz der Primarschule Dorf getragen und dort zerschlagen worden.

Gemeinde Windisch reagiert auf die Vorfälle

Die Sachbeschädigungen belaufen sich gemäss Schutzbach auf mehrere 10'000 Franken. Schutzbach sagt:

«Die Schule bekam von Eltern und Kindern bereits einige Hinweise und Namen, welche sie kurzerhand der Polizei weiterleitete. Die Ermittlungen laufen noch und können bis auf weiteres nichts Aussagekräftiges vorweisen.»

Erste Massnahmen des nicht anhaltenden Wütens gegen die Schule Windisch laufen. «Der Sicherheitsdienst auf den Schularealen wurde intensiviert.» Auch wolle man in den Schulklassen das Thema Sachbeschädigung und deren Konsequenzen den Schülerinnen und Schülern näherbringen, schildert die Gemeinde Windisch.