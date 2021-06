Windisch Sehnsucht nach Nähe und Begegnung – das Tanzprojekt «Sei Nacht zu mir» rührt die Seele In der Klosterkirche Königsfelden findet die achte professionelle Tanzproduktion des Vereins Tanz & Kunst Königsfelden statt. Die Gründerin und künstlerische Leiterin Brigitta Luisa Merki sagt, wie die Vorstellungen ankommen. Janine Walthert 12.06.2021, 05.00 Uhr

Das Tanzprojekt «Sei Nacht zu mir» des Vereins Tanz & Kunst Königsfelden ist gut angelaufen. Bild: Alex Spichale

(26. Mai 2021)

Seit dem 28. Mai findet in der Klosterkirche Königsfelden die Tanzvorstellung «Sei Nacht zu mir» des Vereins Tanz & Kunst Königsfelden in Kooperation mit dem Museum Aargau statt. Das Projekt ist die achte Uraufführung in der Reihe der professionellen Tanzproduktionen. «Der Titel der Choreografie ist einem Liebesgedicht des deutsch-iranischen Schriftstellers Said entliehen», sagt Gründerin und künstlerische Leiterin Brigitta Luisa Merki.