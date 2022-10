Windisch: Ein A-capella-Chor sucht auf Facebook neue Mitglieder

Windisch «So schnell geben wir nicht auf»: Rock- und Popchor buhlt auf Facebook um neue Mitglieder Der Windischer Chor Close Harmony sucht Verstärkung. Präsidentin Roswitha Bachmann erklärt, wieso viele Sängerinnen und Sänger bei diesem speziellen Chor so wichtig sind. Deborah Bläuer Jetzt kommentieren 03.10.2022, 05.00 Uhr

Close Harmony tritt auch an Hochzeiten und Firmenanlässen auf. zvg

Auch schon waren es nur 18 Mitglieder, die der Windischer Chor Close Harmony zählte. Zu anderen Zeiten waren es 40 und aktuell sind es 27. Der Verein sucht momentan aktiv weitere Sängerinnen und Sänger, insbesondere im Hinblick auf seine Weihnachtskonzerte, die dieses Jahr am 10. und 18. Dezember in den reformierten Kirchen Windisch und Baden durchgeführt werden.

Deswegen hat der A-cappella-Chor auf seiner Website und auf Facebook einen Aufruf gestartet. Zusätzlich setzt er auf Mund-zu-Mund-Propaganda. Auch im Hinblick auf die im Zweijahresrhythmus an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen stattfindenden Konzerte, die heuer im Mai 2023 in Windisch geplant sind, sucht der gemischte Chor Verstärkung.

Manchmal müssen Leute für eine gewisse Zeit aussetzen

Die Sängerinnen und Sänger des Chors seien aktuell zwischen 22 und 76 Jahren alt, erklärt Präsidentin Roswitha Bachmann. Eine genaue Zahl, wie viele neue Mitglieder der Verein braucht, nennt sie nicht. «Wir suchen vor allem Verstärkung für den Alt und den Bass. Aber auch in den anderen Stimmen würden wir motivierte und geübte Sängerinnen und Sänger willkommen heissen», so Bachmann.

Der Windischer Chor hat von James-Bond-Filmliedern über ABBA-Klassiker bis hin zu Chansons eine grosse Bandbreite an Stücken im Repertoire. zvg/Picasa

Zu den Gründen, wieso sich Close Harmony mehr Mitglieder wünscht, sagt Bachmann, es komme vor, dass der eine oder die andere für eine gewisse Zeit aussetzen müsse, zum Beispiel aufgrund von Weiterbildung, Schwangerschaft oder Krankheit. Damit der A-cappella-Chor, der nicht verstärkt wird, in einem grossen Saal noch trage, brauche es genügend Leute.

Auch Musicals hat der Chor schon aufgeführt

Und was passiert, wenn keine neuen Mitglieder gefunden werden oder die Zahlen sinken? Steht dann eine Auflösung zur Debatte? «Nein, keinesfalls», sagt Roswitha Bachmann entschieden. «So schnell geben wir nicht auf.» Sie fügt an:

«Das wöchentliche Singen tut uns gut und ist uns sehr wichtig. Es ist natürlich optimal, wenn man in einem A-cappella-Chor pro Stimme fünf bis sieben Personen hat, aber zur Not geht es auch mit drei.»

Wichtige Ereignisse in der bald 30-jährigen Chorgeschichte waren die Aufführung der Musicals «Mr President» und «Taxi». Seit zwölf Jahren singt Close Harmony unter der Leitung von Thomas Müller-Millet, der als Arrangeur für verschiedene Formationen sowie als Leiter von diversen Bühnenprojekten, unter anderem der Acapickels, einer Musikkabarett-Gruppe, tätig war und ist.

Popklassiker und aktuelle Hits, die überraschen

«Wir sind ein fünfstimmiger Chor mit einem Repertoire von Rock- und Popklassikern aus den Sechzigern bis zu aktuellen Hits. Diese singen wir manchmal nahe am Original, aber viel lieber in überraschenden Arrangements von unserem Chorleiter Thomas Müller-Millet», ist auf der Facebook-Seite des Vereins zu lesen.

Geübt wird jeweils am Dienstagabend von 19.45 bis 21.45 Uhr in der Aula des Chapfschulhauses in Windisch. Neben den wöchentlichen Proben finden vor Konzertanlässen auch ein bis zwei Probetage an Samstagen oder Sonntagen statt.

