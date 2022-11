Windisch: Gemeindeschreiber Stefan Wagner über Sunntigsfahrten

Windisch Seit 37 Jahren ist er im Amt – Gemeindeschreiber Stefan Wagner zu seinem neuen Projekt: «Ich bekomme sehr berührende Briefe» Der 63-Jährige ist eine Institution in Windisch. Ende Februar 2024 wird Stefan Wagner pensioniert. Im Gespräch mit der AZ sagt er, warum er derzeit seine besten Berufsjahre erlebt und künftig seine Ferien nach der älteren Bevölkerung in der Region Brugg richten wird. Claudia Meier 1 Kommentar 11.11.2022, 05.00 Uhr

Stefan Wagner an seinem Arbeitsplatz: Die Gemeinde Windisch zählt mit Wochenaufenthaltern zirka 8200 Einwohner. Alex Spichale

Wer Stefan Wagner kennt, weiss, mit viel Engagement er seine Arbeit verrichtet. Das gilt nicht nur für seinen Vollzeitjob als Gemeindeschreiber 2 in Windisch, sondern auch für zahlreiche andere Einsätze. So begleitete er beispielsweise am letzten Sonntag wieder rund 45 Seniorinnen und Senioren aus der Region Brugg mit Eurobus auf einer von ihm ins Leben gerufenen Sunntigsfahrt. Diese dritte Ausfahrt führte nach Murten.

Beim Gespräch mit der AZ in seinem Büro im Gemeindehaus erzählt der 63-Jährige:

«Ich mache das in meiner Freizeit, weil es auch für mich bereichernd ist und jeweils ein enormes Echo auslöst. Ich bekomme sehr berührende Briefe.»

Die Idee, etwa fünfmal pro Jahr für die älteren Leute einen Sonntagsausflug zu organisieren, hatte Stefan Wagner während der letzten Seniorenreise der Gemeinde Windisch auf der Rückfahrt von Appenzell.

Renate Trösch ist die Leiterin der Koordinationsstelle Alter Region Brugg. Sandra Ardizzone

Zusammen mit Chauffeur Flo Borner von Eurobus und Renate Trösch von der Koordinationsstelle Alter Region Brugg wurde dann ein Programm auf die Beine gestellt. «Am Anfang kamen die meisten Teilnehmenden aus Brugg und Windisch. Inzwischen reisen immer mehr Leute aus den umliegenden Gemeinden mit. Ich erlebte, wie sich Menschen begegneten, die einander seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen haben», erzählt Wagner begeistert.

Es braucht nicht viel, um Betagte glücklich zu machen

Vielen Betagten fehle der Antrieb, abzumachen oder jemanden anzurufen. Dass es aber gar nicht viel braucht, um Menschen aufzustellen, die vielleicht zu Hause den Partner oder die Partnerin pflegen, stellt der Gemeindeschreiber immer wieder fest. Kürzlich gratulierte er einer Teilnehmerin telefonisch zum Geburtstag. Die Freude am anderen Ende der Leitung war gross.

Während rund 20 Jahren, in denen Stefan Wagner Mitglied der reformierten Kirchenpflege Windisch war und 13 Jahre davon deren Präsident, leitete er jeweils die Seniorenferien. Er sagt deshalb: «Ich kann ziemlich gut abschätzen, wann jemand Hilfe braucht oder lieber selbstständig agieren möchte.» Obwohl es ursprünglich nicht seine Absicht war, wird Wagner nun jede Sunntigsfahrt begleiten:

«Die Teilnehmenden erwarten mich und ich richte meine Ferien danach. Am Abend bin ich zwar jeweils todmüde, aber sehr glücklich.»

Als zusätzliche Begleitung wechseln sich Gemeinderatsmitglieder aus den angeschlossenen Gemeinden ab. Werden bei steigender Nachfrage bald mehrere Cars für die Sunntigsfahrt benötigt? Wagner verneint und fügt an: «Höchstens ein Doppelstöcker, denn das Gemeinschaftsgefühl muss bleiben.»

Etwa 50 Personen nehmen am Zukunftskafi teil

Um Gemeinschaft und Austausch unter den verschiedenen Generationen geht es beim Zukunftskafi, das auf Initiative von Stefan Wagner und nach dem Aufbau in der Spurgruppe am Samstag stattfinden wird. «Rund 50 Personen haben sich angemeldet, darunter sind auch einzelne Jugendliche und Kinder», sagt der Gemeindeschreiber. Das Zukunftskafi richtet sich an alle Bewohnerinnen und Bewohner, die an einem guten Miteinander in der Gemeinde Windisch interessiert sind, und wird vom Kanton unterstützt.

Das Zukunftskafi der Gemeinde Windisch findet am Samstag in einem Raum der Fachhochschule Nordwestschweiz statt. Claudia Meier

Die am Samstag erarbeiteten Ideen werden anschliessend konkretisiert und den Behörden sowie Organisationen vorgelegt. Der Öffentlichkeit werden die daraus abgeleiteten Massnahmen im kommenden April vorgestellt. Wagner betont:

«Wenn etwas entstehen soll, muss es aus der Bevölkerung kommen. Es sollte uns gelingen, die Jugendlichen viel mehr ins Boot zu holen. Denn was wir jetzt aufgleisen, wird vor allem jene Generation betreffen.»

Auch gelte es etwa herauszufinden, wie auf den Jugendparlament-Vorstoss reagiert werden soll.

Seit 37 Jahren ist er die Nummer 2 auf der Verwaltung

Mit jungen Erwachsenen hat der Gemeindeschreiber 2 in seinem Berufsalltag viel zu tun. «Die Lernenden halten mich jung», sagt er und lacht. Wagner spricht von einem partnerschaftlichen Verhältnis mit dem Berufsnachwuchs, einem Geben und Nehmen.

«Es geht um Wertschätzung. Man darf aber auch kritisieren. Wir nehmen die Leute so, wie sie sind.»

Dass er seit 37 Jahren die Nummer 2 auf der Gemeindeverwaltung ist, stört Wagner nicht. Er sieht darin sogar Vorteile: «Ich schätze die Gestaltungsmöglichkeiten. Zudem sind mir die direkten Kundenkontakte wichtig.»

«Wir werten nicht», lautet das Motto von Gemeindeschreiber Stefan Wagner, der den Kundenkontakt schätzt, wie die Aufnahme von 2013 zeigt. Annika Bütschi

In knapp eineinhalb Jahren geht Wagner per Ende Februar 2024 in Pension. Ein paar Tage später, am 24. März, erreicht er das AHV-Alter. Auch wenn er sich darauf freut, dass seine Zeit dann weniger fremdbestimmt sein wird, so sind bei ihm absolut keine Ermüdungserscheinungen erkennbar.

Heidi Ammon (SVP) wurde im September 2013 in Windisch zur ersten Gemeindepräsidentin gewählt. Michael Hunziker

Im Gegenteil: Wagner rühmt SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon, die erste Frau an der Spitze der Windischer Exekutive, in den höchsten Tönen und spricht von den besten Berufsjahren unter ihrer Führung. Wagner hält fest: «Was sie alles leistet, sich auf die Geschäfte und die Sitzungen vorbereitet und wie oft sie sich bei uns für die Arbeit bedankt, das beeindruckt und motiviert mich. Wir bekommen sehr viel Rückendeckung von ihr.»

Er schätzt die Prozessarbeiten, das gemeinsame Suchen nach Lösungen und den Mut, Fehlentscheide zu korrigieren. Heidi Ammon habe es sich zudem nicht nehmen lassen, an der ersten Spurgruppensitzung für das Zukunftskafi dabei zu sein, und werde am Samstag die Teilnehmenden persönlich im Campus begrüssen.

Einsätze nach der Pensionierung stehen bereits fest

Im Gemeindeschreiber-Verband hat sich Stefan Wagner ausserdem dafür eingesetzt, dass sich die Verwaltungen vor zwei Monaten als Ausbildungsorte an der ersten Berufsschau «Stifti 22» in den Mülimatt-Sporthallen präsentierten.

Die erste Berufsschau Stifti in Brugg-Windisch fand Mitte September 2022 in den Mülimatt-Sporthallen statt. Noah Merz

Der 63-Jährige mag nicht in den Kanon des allgemeinen Fachkräftemangels einstimmen und sagt:

«Die Gemeinden haben es zu lange versäumt, die jungen Berufsleute nach der Lehre anzustellen, mit dem Risiko halt, dass sie nach drei oder vier Jahren weiterziehen.»

Auf dem Betreibungsamt Windisch arbeiten nur ehemalige Lernende und ein Angestellter, den der Gemeindeschreiber im überbetrieblichen Kurs kennen gelernt hatte. Das gute Arbeitsklima, zu dem laut Stefan Wagner auch Verwaltungsleiter Marco Wächter viel beiträgt, spüren die Leute im Hochhaus.

Die Gemeindeverwaltung Windisch befindet sich in diesem Hochhaus. Claudia Meier

Die Angestellten wissen, was sie zu tun haben, sind freundlich, unterstützen einander und schätzen die kurzen Wege, auch für gemeinsame Pausen. Eine Verwaltungsanalyse soll zeigen, wie die vielen Aufgaben, die Stefan Wagner für die Gemeinde Windisch erledigt, künftig am besten organisiert werden.

Stefan Wagner hat in Rumänien das Hilfswerk Fonds Marius Arsene aufgebaut. Das Bild zeigt Elena Cristina und Marius bei der Lebensmittelabgabe im Frühling 2021 in einem Dorf. zvg

Ab und zu wird Stefan Wagner gefragt, ob er, der 1994 zum zweiten Mal nach Windisch zog, nach der Pensionierung nach Rumänien auswandern werde. Dort hat er mit Marius Arsene ein Hilfswerk aufgebaut, das mit Institutionen vor Ort zusammenarbeitet und die Not der Bevölkerung zu lindern versucht. Für den Gemeindeschreiber 2, der vor Weihnachten während einer Woche in Rumänien mitanpacken wird, ist klar:

«Ich werde in Windisch bleiben und das Ortsbürgerrecht beantragen. Ich glaube, ich bin eine Institution hier.»

Die Sunntigsfahrten werde er weiterhin begleiten und seine Mithilfe bei der Aktivierung im Altersheim in Windisch habe er auch schon zugesichert.

