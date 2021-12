Windisch: Taxi-Unternehmen will freie Fahrt über Habsburgbrücke

Windisch Schulbus- und Taxi-Betrieb beantragt Sonderbewilligung für gesperrte Brücke Mit der Eröffnung der Südwestumfahrung Brugg wurde auf der Habsburgbrücke in Windisch ein Fahrverbot verfügt. Das ist mit Mehraufwand für Taxis und Schulbusse verbunden. Die Heilpädagogische Schule vor der Brücke, wo etwa 60 Kinder auf Transport angewiesen sind, würde eine Anpassung begrüssen. Claudia Meier 04.12.2021, 05.00 Uhr

Das Fahrverbot über die Habsburgbrücke in Winidsch ist seit 4. Oktober 2021 in Kraft. Links befindet sich das Gebäude der HPS. Claudia Meier

(2. Oktober 2021)

Die Heilpädagogische Schule (HPS) Windisch hat den Schulbusservice vor einiger Zeit an die Brugger Taxi AG ausgelagert. Mit der Eröffnung der neuen Südwestumfahrung Brugg am 4. Oktober hat sich das Verkehrsregime in Windisch geändert. Über die Habsburgbrücke, vor welcher die HPS liegt, gilt seither ein Fahrverbot für den motorisierten Individualverkehr. Nur Linienbusse, also das Postauto nach Habsburg, und der Langsamverkehr dürfen die sanierte Brücke noch benutzen.