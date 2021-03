Windisch PDAG lassen über 80 Jahre alte Bäume in Grossaktion entfernen – das sind die Gründe Am Mittwoch waren an der Königsfelderstrasse in Windisch Motorsägen zu hören. Der stellvertretende Leiter der Gärtnerei erklärt, wie bis zu 25 Meter hohe Bäume sicher aus dem Park der PDAG geräumt werden konnten. Maja Reznicek 18.03.2021, 05.00 Uhr

Mit dem Kranseil sichert der Arbeiter Stücke des Baums, bevor diese abgeschnitten werden. Bild: Maja Reznicek

Wer gestern am Bachthalen-Kreisel vorbeikam, der staunte nicht schlecht. Neben einem 46 Meter hohen Kranfäller, einem Bagger mit Greifer und einem Lastwagen sammelten sich sechzehn Fachleute in der Parkanlage der Psychiatrischen Dienste Aargau (PDAG) in Windisch. Gleichzeitig wurde der Fussgängerstreifen am Kreisel gesperrt, Sicherheitspersonal regelte den Verkehr.