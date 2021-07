Windisch: Firma Künzli lässt Schuhe mit fünf Streifen aufleben

Windisch Neuer Fabrikladen: Warum die Firma Künzli die Schuhe mit den fünf Streifen aufleben lässt Wo früher edle Sneakers und Gesundheitsschuhe hergestellt wurden, befindet sich jetzt das Verkaufsgeschäft. Künzli-Inhaberin Barbara Artmann erzählt, wie sie das 94-jährige Unternehmen trotz deutlich weniger Sportverletzungen durch die Coronakrise navigiert hat und wie es um die ausgelagerte Produktion in Albanien steht. Claudia Meier 05.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Inhaberin Barbara Artmann: «Mein Bestreben ist es, dass Künzli dank Innovationen als wehrhaftes kleines Schweizer Firmeli weitergeführt werden kann. Bild: Chris Iseli

(29. Juni 2021)

Ein Verkaufskorpus aus hellem Holz, edle Sneakers in allen Farben, sogar Wanderschuhe und Schuh-Accessoires: Die ehemalige Montagehalle im Künzli-Fabrikgebäude an der Hauserstrasse in Windisch ist kaum wiederzuerkennen. Seit wenigen Tagen befindet sich der Fabrikladen in diesem hohen Raum mit Industrie-Ambiente. Früher wurden hier alle Künzli-Schuhe gefertigt. Vor drei Jahren hat Inhaberin Barbara Artmann die Produktion aus Kostengründen nach Fushë-Prezë in Albanien verschoben.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Am Firmenhauptsitz in Windisch führte diese Auslagerung zu einem Abbau von sieben Stellen. Im Aargau geblieben sind neben Entwicklung, Kundenservice und Vertrieb die Musterproduktion sowie die Reparaturabteilung der Künzli-Schuhe. Das Team in Windisch besteht noch aus zwölf Personen.

Im neu bezogenen Fabrikladen mit den gleichen Öffnungszeiten hat die Kundschaft durch eine Fensterreihe Sicht auf die Maschinen, mit denen die Musterschuhe hergestellt werden. Die Chefin streicht mit der Hand über die Verkaufstheke und sagt:

«Unsere Category Managerin Leonie Ganor hat bei diesem Projekt hervorragende Arbeit geleistet und sich quasi als Star-Architektin entpuppt.»

Denn im schlichten Holzmöbel wurde die alten Ösen-Maschinen als Blickfang geschickt integriert.

Alt und Neu kombiniert: Category Managerin Leonie Ganor hat den Fabrikladen geplant. Bild: zvg

Rund zwei Drittel der Kundschaft im Fabrikladen kommen aus der Region, schätzt Artmann. Es gibt aber auch Basler und Luzerner, die den Einkauf bei Künzli mit einem Ausflug in den Aargau verbinden.

Der Rohwareneinkauf wird in Windisch abgewickelt

Über Windisch wird auch der ganze Rohwareneinkauf abgewickelt. Das heisst: Das Material geht vom Aargau nach Albanien und kommt verarbeitet nach Windisch zurück, wo die Schuhe verpackt und ausgeliefert werden. Das Künzli-Team habe sich schon seit Längerem überlegt, den Fabrikladen ins Hauptgebäude zu verlegen, fährt Barbara Artmann fort. Während der Coronapandemie und der zwangsweisen Schliessung des Ladenlokals im benachbarten Gebäude habe man die Zeit dann genutzt, dieses Projekt in die Tat umzusetzen.

Vom neuen Fabrikladen aus sieht man durch eine Fensterreihe die Maschinen, die für die Musterherstellung zum Einsatz kommen. Bild: Chris Iseli

Schon im vergangenen Sommer startete Künzli mit einer Retro-Serie und stellte wieder die bekannten Schuhe mit den fünf Streifen her. Barbara Artmann sagt zum Markenstreit, mit dem Künzli vor Jahren für Schlagzeilen sorgte:

«In der Schweiz waren unsere fünf Künzli-Streifen ja nie verboten.»

Doch dieser zwang sie damals, fünf Klötzli anstelle der fünf Streifen als Markenzeichen zu verwenden. In einem juristischen Streit, der sieben Jahre dauerte, verlor Künzli gegen die US-Schuhfirma K-Swiss. K-Swiss war US-Importeur von Künzli-Schuhen.

Das Revival der sportlichen Sneakers sei bei der Kundschaft sehr gut angekommen, so die Firmeninhaberin. Doch die 94-jährige Firma hat wie viele andere Unternehmen auch stark unter der Coronapandemie gelitten. Mit dem Verbot von Mannschaftssportarten gingen die Unfälle und Verletzungen zurück. Zudem wurden nicht lebenswichtige Operationen verschoben. Beides zusammen zeigte sich in einem grossen Rückgang bei den orthopädischen Schuhen. Das hatte gravierende Folgen für die Aargauer Firma. Denn die Gesundheitsschuhe machen inzwischen fast 90% des Künzli-Umsatzes aus.

Der Sneaker-Export war schon vor Corona nahezu verschwunden. Bild: Chris Iseli

Bei den Sneakers hatten laut Barbara Artmann der Markenwechsel, der Onlinehandel und Händler, die aufgrund des enormen Preisdrucks aufgeben mussten, den Markt schon vor der Coronakrise anspruchsvoller gemacht. Der Export war nahezu ganz verschwunden.

Sie wollte die Herstellung nicht aufs Spiel setzen

Die Firmeninhaberin war kurz vor dem ersten Lockdown, am 2./3. März 2020, wie fast jeden Monat üblich in Albanien. Die neue Fabrikhalle dort ist fünfmal grösser als es die Montagehalle in Windisch war. Mit der Auslagerung der Schuhproduktion im Jahr 2018 hatte Barbara Artmann die zuvor extern gegebenen Näharbeiten zurück ins Unternehmen geholt. Es entstand eine eigene, integrierte Produktion mit 26 Arbeitsstellen. Von Windisch gingen damals 46 Maschinen nach Albanien und vor Ort wurden drei Dutzend neue angeschafft.

Das Führungsteam von Künzli in Albanien in der Fabrikhalle (v. l.): Albano Mema (Leiter Montage/Programm), Dejanir Zeko (Direktor, Administrator) und Luiza Lika (Leiterin Näherei). Bild: zvg/

Barbara Artmann

Stanzerei, Näherei und Montage funktionieren nun in einer Produktionslinie. Die 60-jährige Inhaberin ist sehr dankbar, in Albanien einen zuverlässigen Chef zu haben, mit dem sie sich seit dem Lockdown täglich über Facetime austauscht. Erst am 16. Mai hat sie – nach über einem Jahr Unterbruch – dem motivierten Team dort wieder einen persönlichen Besuch abgestattet. Die Künzli-Chefin erinnert sich:

«Wir hatten die Produktion ab Mitte März 2020 einen Monat geschlossen.»

Danach liess sie die Anfertigungen aber durchlaufen, sonst wären ihr – im schlimmsten Fall – die Angestellten davongelaufen. Denn Artmann sagte sich: «Wenn ich die Zukunft oder die Herstellung aufs Spiel setze, haben wir am Schluss nichts mehr.»

In der Schweiz waren die Angestellten teilweise in Kurzarbeit. Daneben wurden die Ortho-Modelle weiterentwickelt und Energie in die Entwicklung einer hochwertigen Stoffmaske investiert. Es war wiederum Leonor Ganor, die das Design so perfektionierte, bis die Maske auch für Brillenträger angenehm zu tragen war.

Die Künzli-Maske half der Firma, den Umsatzeinbruch zu reduzieren. Bild: zvg

Da in Albanien zwei Näherinnen aus der Textilindustrie kamen, war die Maskenproduktion eine schöne Abwechslung. Zusammen mit den Streifen-Sneakers konnte so ein Teil des verlorenen Umsatzes aufgefangen werden.

Fehlendes Training führt zu Achillessehnen-Unfällen

Rückblickend sagt Barbara Artmann: «Ohne Kurzarbeit wären wir in Schwierigkeiten geraten. Fast einen Drittel weniger Umsatz zu machen, kann sich kaum eine Firma leisten.» Im Februar sei es noch schlimm gewesen. Doch dank den Lockerungsschritten sind Mannschaftssportarten wieder erlaubt und die Nachfrage nach den Ortho-Produkten steigt. Die Künzli-Chefin sagt:

«Wir leben nun mal von Unfällen und Sportverletzungen. Aktuell verkaufen wir erstaunlich viele Achillesschuhe.»

Das fehlende Training führe offenbar vermehrt zu Achillessehnen-Unfällen.

Für die 60-Jährige, die das Unternehmen 2004 übernommen hat, steht fest, dass sie am Firmensitz in Windisch festhalten wird. «Wir sind ein aufgestelltes, hochprofessionelles Team, das immer wieder neue Ideen hervorbringt und innovativ umsetzt», fügt sie an. «Künzli ist heute der führende Spezialist für Schuhe bei Bänder- und Knöchelverletzungen.»

Der Künzli-Firmensitz an der Hauserstrasse in Windisch. Bild: Claudia Meier

Auf die Frage nach der Zukunft sagt Barbara Artmann: «Mein Bestreben ist es, dass Künzli dank Innovationen als wehrhaftes kleines Schweizer Firmeli weitergeführt werden kann.» Mit der grossen Umstrukturierung habe sie das Künzli-Team fit gemacht und einen guten Grundstein für die nächsten Jahrzehnte gelegt. Für das laufende Jahr hofft sie, dass insbesondere der grosse Ärztekongress im Herbst in Berlin wieder stattfinden und Künzli die weiterentwickelten Modelle persönlich präsentieren kann.