Nach Baumsterben an der Kantonsstrasse: Gemeinde muss 17 neue Bäume zahlen

Die Baumreihen an der Zürcher- und Hauserstrasse in Windisch werden in den nächsten drei Wochen wiederhergestellt. Ein Windischer beklagt, dass dafür Steuergelder eingesetzt werden. Bei der Pflege der Bäume wird sich nun einiges ändern.