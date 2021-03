Windisch Nach Ausweichmanöver: Leitplanke rettet einen Lastwagenchauffeur vor einem schlimmeren Unfall – Polizei sucht Zeugen Ein Lastwagenchauffeur musste mit seinem Fahrzeug einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen. Dabei kam er ins feuchte Wiesland, worauf sein Fahrzeug in Schieflage geriet. Verletzt wurde niemand. 16.03.2021, 14.47 Uhr

Der Lastwagen kam von der Strasse ab. Kapo AG

(az)

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz vor 8 Uhr in Windisch. Ein 29-jähriger Lastwagenchauffeur fuhr auf der Zürcherstrasse von Gebenstorf herkommend in Richtung Windisch, als er einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen musste. Dabei kam er mit seinem Fahrzeug ins feuchte Wiesland, worauf der Lastwagen abrutschte und in Schieflage geriet. Die Randleitplanke konnte das Kippen des Fahrzeuges verhindern. Der entgegenkommende Lastwagenchauffeur fuhr unbeirrt weiter.

Am Fahrzeug sowie an der Strasseneinrichtung entstand Sachschaden.

Zeugenaufruf Die Kantonspolizei Aargau hat ihre Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht Personen, welche Angaben dazu oder zum Fahrverhalten der beiden Lastwagenchauffeure machen können. Diese Personen sind gebeten, sich mit der Mobilen Polizei in Schafisheim (Tel. 062 886 88 88) in Verbindung zu setzen.

Zur Bergung des Lastwagens musste die Zürcherstrasse für rund zwei Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch die örtliche Feuerwehr eingerichtet.

