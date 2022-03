Auf der Dorfstrasse sind Verkehrsinseln und Pfosten verschwunden

Windisch Mit der Strassensanierung sind die Inseln und Pfosten verschwunden Die Windischer SP-Einwohnerräte Giovanna Feusi und Thomas Wernli erkundigen sich nach dem Verkehrsberuhigungskonzept auf der Dorfstrasse. Michael Hunziker 15.03.2022, 05.00 Uhr

Ab der Einmündung der Kirchenfeldstrasse (links) ist die Dorfstrasse auf knapp 350 Metern erneuert worden. mhu (14. März 2022)

Die Dorfstrasse in Windisch ist im vergangenen Jahr etappenweise erneuert worden auf einer Länge von knapp 350 Metern zwischen der Einmündung Kirchenfeldstrasse bis zur Ab­zweigung Spinnereistrasse.

Die Risse und Schlaglöcher im Strassenbelag sind verschwunden, aber auch die baulichen Verkehrslenkungsmassnahmen, wie die SP-Einwohnerräte Giovanna Feusi und Thomas Wernli feststellten. Die aufgepflästerten Verkehrsinseln – sowie die Pfeiler auf dem Chilerain – seien im Zusammenhang mit der Sanierung nicht wieder erstellt worden, dem Vernehmen nach «weil die Pfosten dauernd umgefahren wurden», so die Einwohnerräte.

Giovanna Feusi ist Einwohnerrätin der SP. zvg

«Ist dem Gemeinderat klar, dass das Umfahren von Pfosten bedeutet, dass die Verkehrsteilnehmer viel zu unvorsichtig in der Dorfstrasse unterwegs sind? Dass die Lösung nicht ein Entfernen von Inseln, sondern ein fachlich fundiertes Verkehrsmanagement ist?», fragten sie.

Nur mit baulichen Massnahmen bewilligt

Mit einer Interpellation erkundigten sich die Einwohnerräte danach, wann und durch wen die Bewilligung erteilt wurde zum Rückbau der Verkehrslenkungsmassnahmen, wo das im 2018 in der Einwohnerratsbotschaft versprochene Verkehrsgutachten eingesehen werden kann und zu welchem Zeitpunkt der angekündigte Partizipationsprozess durchgeführt wurde.

Thomas Wernli ist Einwohnerrat der SP. zvg

Die in den Neunzigerjahren realisierten Tempo-30-Zonen seien vom Kanton nur bewilligt worden mit der Auflage, dass bauliche Massnahmen – nicht nur Bodenmarkierungen – den motorisierten Verkehrsteilnehmern das Verringern der Geschwindigkeit nahelegen, gaben Giovanna Feusi und Thomas Wernli weiter zu bedenken.

Oft touchiert oder umgefahren worden

In der jetzt vorliegenden Beantwortung weist der Gemeinderat darauf hin, dass im Herbst 2020 das Baugesuch öffentlich auflag. Einwendungen seien keine eingereicht worden. Mit der Baubewilligung vom 2. November 2020 sei das Projekt bewilligt worden, «somit auch der Rückbau der bestehenden Verkehrsmassnahmen».

Die Verkehrspfosten auf dem Chilerain seien effektiv oft touchiert oder umgefahren worden, räumt der Gemeinderat ein, «was auf eine Fehlplatzierung hinwies». Für die öffentlichen Linienbusse sei ein richtiges Einbiegen in die Kirchenfeldstrasse verhindert worden. «Die Schleppkurve konnte nicht normgemäss eingehalten werden.» Das Verkehrsgutachten von 2018, fährt die Behörde fort, sei nicht veröffentlicht worden, sondern habe dem beauftragten Ingenieurbüro sowie der Abteilung Planung und Bau für das Erstellen des Bauprojekts gedient.

Öffentliche Ausschreibung war nicht notwendig

Bei der Einführung von Tempo-30-Zonen in den Neunzigerjahren hätten alle Verkehrsteilnehmer an die damals neue Situation herangeführt werden müssen, hält der Gemeinderat fest. Seitdem seien 30 Jahre vergangen, Ansichten und Erkenntnisse der Verkehrsplanung hätten sich weiterentwickelt. «Heute sind die Tempo-30-Zonen etabliert und werden von den meisten Verkehrsteilnehmern angenommen.»

Die Dorfstrasse hat einen neuen Belag erhalten. mhu (14. März 2022)

Der Gemeinderat erinnert an den Planungsprozess mit Anhörungen und Gesprächen mit der Kontaktgruppe des Quartiervereins, der Verkehrskommission sowie diversen Anwohnerinnen und Anwohnern, an den öffentlichen Informationsanlass im Diesellokal im 2020, an die Besichtigung vor Ort und die Vernehmlassung im 2021, an die Unterschriftensammlung zur Gestaltung der Markierung.

«Insgesamt war der Prozess sehr aufwendig und zeitintensiv», fasst der Gemeinderat zusammen. Da dieser durch die Abteilung Planung und Bau durchgeführt wurde, sei eine öffentliche Ausschreibung jedoch nicht notwendig gewesen.

Einwohnerrat Mittwoch, 23. März, 19 Uhr, Campussaal.