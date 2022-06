Windisch: Rosmarie und Kurt Born auf «Güseltouren»

Windisch «Littering ist reine Kopfsache»: Mit Rollator und Kübelwagenmobil befreit dieses pensionierte Ehepaar die Quartiere von lästigem «Güsel» Rosmarie und Kurt Born aus Windisch sammeln bereits seit zehn Jahren den Abfall von anderen ein. So sind die beiden auf diesen «Job» gekommen – und wie die Reaktionen der Menschen darauf ausfallen. Flavia Rüdiger 30.06.2022, 05.00 Uhr

Rosmarie und Kurt Born aus Windisch «güseln» bereits seit zehn Jahren für eine saubere Umwelt. Flavia Rüdiger

«Wow, dir mached aber e super Job.» Dieses Kompliment erhielten Rosmarie und Kurt Born von einer Velofahrerin am Ende ihrer «Güseltour». Seit rund zehn Jahren sammelt das Ehepaar nun den Abfall von anderen ein und entsorgt diesen fachgerecht. Gut sieben Jahre «güselten» die beiden in Holderbank und seit ihrem Wohnortwechsel bereits drei Jahre in Windisch.