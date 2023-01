Barbara Artmann sprich von der Künzli SwissSchuh AG und Inflation

Windisch Künzli trotzt allen Widerständen: Wie die Schuhfirma Preiserhöhungen und Lieferverzögerungen bewältigt Barbara Artmann von der Künzli SwissSchuh AG erzählt, wie sie ihr Windischer Unternehmen angesichts der gestiegenen Inflation führt. Am Produktionsstandort in Albanien hat die Geschäftsführerin schon vor den Strompreiserhöhungen Massnahmen vorgenommen. Noah Merz Jetzt kommentieren 11.01.2023, 05.00 Uhr

Die Inhaberin Barbara Artmann von der Künzli SwissSchuh AG, hier im Laden in der Schweiz, produziert ihre Schuhe in einem Werk in Albanien. Chris Iseli

Die Inflation hat in den letzten Monaten weltweit stark auf die Marktwirtschaft eingewirkt. Entsprechend haben die erhöhten Preise für Lebensmittel und Treibstoff einschneidende Sparmassnahmen in der Bevölkerung hervorgerufen.

Ganz zu Lasten von Unternehmen wie Fretz Men, einer Traditionsfirma in der Schuhbranche, aus Fahrwangen. Kurz vor Jahresende gab der Geschäftsführer Vinzenz Lauterburg bekannt, dass unter anderem durch die hohen Rohstoffpreise, schrumpfende Kaufkraft und die verzögerten Lieferketten die Firma wirtschaftlich und finanziell nicht tragbar sei und darum am 30. Juni 2023 ihre Türe schliessen werde.

Ein Verkaufswachstum von fünf Prozent im Vergleich zu 2021 erlebte indes die Künzli SwissSchuh AG aus Windisch, wie die Geschäftsführerin Barbara Artmann schildert. Seit Mai 2022 ist man gar auf dem Stand vor Corona.

Auch die Inflation hatte für Künzli Auswirkungen

Das Unternehmen, welches 80 Prozent des Jahresumsatzes durch den Verkauf von orthopädischen Schuhen einnimmt, hat dabei von der wieder zugenommenen Bevölkerungsmobilität und derweil steigenden Anzahl von Sportverletzungen profitiert, erklärt Artmann.

Doch auch Künzli sah sich mit erhöhten Materialkosten und Engpässen sowie Lieferverzögerungen konfrontiert. Rund 20 Prozent höher fielen die Kosten einiger Materialien für die Herstellung von Schuhen aus.

Sogar bis zu 80 Prozent mehr verlangten die Produzenten aus Europa für Schuhsohlen aus Gummi und Ethylen-Vinylacetat, einem kautschukähnlichen Kunststoff. Deshalb erhöhte Künzli seine Schuhpreise. Etwa bei den Schuhlinien Protect und Ortho, wobei eine Steigerung von durchschnittlich 3,5 Prozent zu beobachten war.

Die Schuhlinien Protect und Ortho wurden 3,5 Prozent teuerer im Laden zum Verkauf ausgestellt als früher. Chris Iseli

Zugleich dauerten die Lieferungen für die Rohstoffe vier bis sechs Monate länger als noch vor zwei Jahren. Allerdings baut Künzli schon seit längerem einen hohen Lagerbestand auf, was die Lieferverzögerungen abfedere, so die Geschäftsführerin.

«Schliesslich lieferten wir etwa 98 Prozent unserer Produkte pünktlich an die Kundinnen und Kunden. Ab und zu kam es vor, dass einzelne Bestelllieferungen zwei Wochen später als gewünscht angekommen sind. Dennoch erhielten wir positive Rückmeldungen zu unserer Lieferfähigkeit», sagt Artmann.

Lohnerhöhungen von bis zu 25 Prozent

Seit 2018 werden die Künzli-Schuhe im eigenen Werk in Albanien produziert. Von den dortigen Strompreiserhöhungen lässt sich Artmann aber nicht aus der Ruhe bringen. Auch wenn die Tarife deutlich angestiegen sind, seien die Kosten im Vergleich zu energieintensiveren Branchen relativ tief. Massnahmen, um den Stromverbrauch in der Produktion zu senken, hat Artmann zusammen mit den 24 Mitarbeitenden in Albanien bereits vor der drohenden Verknappung umgesetzt.

Weil Firmen im Balkanstaat aufgrund der desolaten Stromversorgung Dieselgeneratoren als Reservequelle führen, sah sich die Geschäftsführerin in der Pflicht, auf die umweltschädliche Betreibung aufmerksam und nur bei dringender Notwendigkeit davon Gebrauch zu machen.

Mit kühlem Kopf reagierte Barbara Artmann schon, während das Coronavirus in Europa wütete und viele Läden schliessen mussten. Anstatt ihr Personal zu entlassen, verlangsamte sie die Produktion und liess ihre Angestellten einige Tage zusätzlich Urlaub machen. Schliesslich zahlte sich das Risiko aus.

Im Werk in Albanien arbeiten 24 Angestellte von der Künzli SwissSchuh AG. zvg

Denn viele Schuhfabriken waren gemäss Artmann nach den Coronalockerungen verzweifelt auf der Suche nach Fachkräften, währenddessen Künzli wieder ihre Produktion ankurbeln konnte. Gleichzeitig stiegen die Lohnansprüche der Angestellten aufgrund der hohen Nachfrage nach Fachkräften und der steigenden Inflation um 15 bis 25 Prozent. Künzli kam den Forderungen nach. Finanziell habe dies aber weniger Auswirkungen gehabt als die Verteuerung der Rohstoffe, versichert die Firma.

Dennoch lauert beim Personal in Albanien wie bei der Schweizer Belegschaft mit zwölf Angestellten die Angst von den derzeitigen Weltgeschehnissen. Artmann hemmt die Ängste:

«Beruhigend wirkt auf die Leute, dass ihr Fachwissen gefragt ist und Künzli in der eher sicheren Medizinbranche tätig ist.»

Trotz der kaum abklingenden Widerstände zeigt sich die Künzli SwissSchuh AG dennoch zuversichtlich. So habe man bereits im Jahr 2023 einen skandinavischen Importeur gewonnen, der die Arbeit der Firma schon seit fast 20 Jahren verfolge und nun den Schritt zu einer Kooperation gewagt habe.

Ausserdem laufe die Weiterentwicklung der orthopädischen Schuhe in enger Zusammenarbeit mit führenden Schweizer Ärzten und Expertinnen weiter voran. Auch die Sneakers mit den fünf Künzli-Streifen bekunden eine höhere Nachfrage.

