Windisch Künftig ist die Verwaltung neu an zwei Nachmittagen zu Der Gemeinderat Windisch passt die Öffnungszeiten der Verwaltung an. Das sind die Gründe. Michael Hunziker 19.05.2022, 05.00 Uhr

Auf der Gemeindeverwaltung haben die Anforderungen zugenommen. Claudia Meier

Am Dienstag- und Donnerstagnachmittag bleibt die Gemeindeverwaltung in Windisch zukünftig geschlossen. Betroffen ist auch das Regionale Be­treibungsamt, das im Gemeindehaus beheimatet ist. Der Gemeinderat habe entschieden, die Öffnungszeiten anzupassen, heisst es in einer kurzen Mit­teilung.