Windisch: Ende August wird "Das Farbenbuch" veröffentlicht

Windisch «Keiner konnte ein Wort Deutsch, aber alle haben es vorbestellt»: «Das Farbenbuch» zeigt 387 Pigmente – nicht nur für die Fachwelt Der Vorgänger ist vergriffen: Ende August veröffentlichen der Windischer Farbforscher Stefan Muntwyler, Grafiker Hanspeter Schneider und Chemiker Juraj Lipscher eine Neuausgabe von «Farbpigmente Farbstoffe Farbgeschichten». Maja Reznicek Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ende August ist das neue Buch von (v.l.n.r.) Farbforscher Stefan Muntwyler, Chemiker Juraj Lipscher und Grafiker Hanspeter Schneider erhältlich. Sandra Ardizzone

Das Grün leuchtet giftig. «Es ist eine Arsenverbindung», erklärt Grafiker Hanspeter Schneider und tippt bedächtig auf das Papier. Auf dem ausgelegten Bogen reiht sich Farbmuster an Farbmuster. Die roten, blauen, gelben Streifen haben beim Besuch der AZ keinen dekorativen Zweck. 387 Pigmente müssen Schneider, Farbforscher Stefan Muntwyler und Chemiker Juraj Lipscher insgesamt prüfen.

Hanspeter Schneider, Grafiker und Spezialist für Farbumsetzung. Sandra Ardizzone

Erst nach einem Testdruck lasse sich kontrollieren, ob die Abbildungen in «Das Farbenbuch» auch so gezeigt würden, wie es sich die drei Autoren vorstellen. Und das in wenigen Wochen erhältliche Fachwerk auch etwas geworden ist.

Spannung ist bei diesem speziellen Druckprozess dabei.

«Als hätten wir Musik gespielt und könnten sie erst Monate später hören.»

Die Nuancen, die Muntwyler in seinem Windischer Atelier gemalt hat, lassen sich mit einem normalen Vierfarbendruck nicht zeigen. Ein aufwendiger und zeitintensiver Achtzehnfarbendruck kommt zum Zug. «Wir sind bei jedem Schritt perfektionistisch», fügt Schneider an, «wir sind eben fasziniert von Farben.»

«Das Farbenbuch» ist die komplett neu überarbeitete Ausgabe des 2010 erstmals erschienen Werks «Farbpigmente Farbstoffe Farbgeschichten».

Der Vierfarbendruck (unten) kann im Gegensatz zum Achtzehnfarbendruck (oben) die Farben nicht richtig wiedergeben. Sandra Ardizzone

Inzwischen ist Letzteres nicht mehr erhältlich. Juraj Lipscher, Spezialist für Pigmentanalysen, sagt:

«Vor kurzem habe ich gesehen, dass es jemand für 2000 Franken auf Ebay anbietet.»

Nachdem auch eine zweite Auflage des damaligen Standardwerks für Institutionen wie Kunsthochschulen, Museen und Architekturbüros in wenigen Monaten vergriffen war, überlegte man sich, ein neues Buch zu erarbeiten. Lipscher erinnert sich: «Wir haben immer wieder darüber geredet und hatten viele neue Ideen.»

Für die Geschichte zu Purpur reisten sie nach Frankreich

Sechs Jahre lange dauerte es, das neue Konzept in «Worte zu fassen». Die Neuausgabe verfügt über ein Kompendium an fast 400 Farbmitteln, die beschrieben und dargestellt werden. Für die Ausmalungen war Stefan Muntwyler verantwortlich – ein teilweise sehr aufwendiger Prozess.

Stefan Muntwyler, Farbforscher und Maler. Sandra Ardizzone

Der auf einen Rollstuhl angewiesene Maler sagt mit einem Schmunzeln:

«Für eine Farbe, deren Pigmente vergriffen waren, hat meine Assistentin zwölf Stunden lang ein Pigment von der Oberfläche alter Mineralien abgekratzt.»

Rezepte zur Farbherstellung würden ebenfalls verraten, erklärt Hanspeter Schneider.

Ausserdem umfasst das Buch 17 Pigmentanalysen von Kunstwerken und stellt Bezüge zur Kunstgeschichte her. «Ein riesiger Prozess, alle Rechte für die Bilder zu bekommen», fügt Lipscher an. Auch für die insgesamt 20 Farbgeschichten, in denen etwa die Herkunft von Violett besprochen wird, nahmen die drei alle Mühen auf sich – und die eine oder andere Reise. «In Frankreich besuchten wir eine 84-jährige Deutsche, die sich schon ihr ganzes Leben mit der Farbe Purpur auseinandersetzt.»

«Das Farbenbuch» sei dem Vorgänger in der reinen Breite der Inhalte überlegen. Davon zeugt die Seitenzahl: Statt 264 sind es jetzt 496. Einen Grossteil machen die Abbildungen der Pigmente aus, die alle frisch fotografiert wurden, sagt Schneider.

Die Neuausgabe verfügt über ein Kompendium an fast 400 Farbmitteln. Sandra Ardizzone

Ausserdem liessen eine Fülle an Beteiligten ihr Wissen einfliessen – von Kunsthistorikerinnen über Kunstschaffende bis zu Archäologen. Weiter erwartet die Leserschaft nicht nur Farb-, sondern auch Kunstbeispiele.

250 Vorbestellungen hat das neue Werk bereits

Juraj Lipscher, Chemiker und Spezialist für Pigmentanalysen. Sandra Ardizzone

Obwohl es auf den ersten Blick so wirkt, ist «Das Farbenbuch» laut den Autoren nicht nur für die Fachwelt gedacht. Juraj Lipscher spricht von zwei Aspekten, die das Werk für Laien interessant machen:

«Einerseits gibt es die rein ästhetische Ebene – es ist einfach schön anzuschauen.»

Er habe den Wälzer bereits in der französischen Region Bretagne vorgestellt: «Keiner konnte ein Wort Deutsch, aber alle haben das Buch vorbestellt.» Andererseits würde im Werk die «Materialität der Kunst» aufgezeigt. «Wir greifen die Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Kunst auf. Der Weg zu einem Werk wird dargestellt.»

Auf die Frage nach der grössten Herausforderung des Projekts sagt Stefan Muntwyler nur ein Wort: «Durchzuhalten.» Die beiden anderen nicken. Das meiste sei Fronarbeit gewesen, habe in der Freizeit stattgefunden. «Zum Glück haben wir so Freude am Projekt», fügt Lipscher an, «und konnten alle, die involviert wurden, gleich mit diesem Virus infizieren.» Die Begeisterung habe über den langen Prozess hinweggeholfen – und dass die drei Herausgeber ein sehr gutes Verhältnis zueinander haben.

Nicht nur für die Fachwelt gedacht: «Das Farbenbuch». Sandra Ardizzone

Nachdem der erste Veröffentlichungstermin coronabedingt verschoben werden musste, soll das Farbenbuch ab Ende August definitiv erhältlich sein. Eine Nachfrage gibt es bereits. «Es ist ganz beruhigend nach der ganzen Arbeit», so erklärt Lipscher, «dass wir 250 Vorbestellungen haben.» Im Herbst wird das neue Werk offiziell der Öffentlichkeit vorgestellt.

Vom 9. bis am 11. September findet die dreitägige Buchvernissage in den Räumlichkeiten des Diesellokals in Windisch statt. Im Rahmen der Veranstaltungen halten Lipscher und Schneider – am Freitag ab 17.30 Uhr und am Samstag ab 16.30 Uhr – Vorträge unter anderem zum Nachweis von Fälschungen in der bildenden Kunst.

Buchvernissage: 9. bis 11. September, Diesellokal in Windisch. Weitere Informationen unter www.alataverlag.ch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen