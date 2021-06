Windisch Jungbrauer bringen neues Bier auf den Markt – und es ist deutlich günstiger Ab dem 12. Juni hat die Windischer Brauerei Fäze Bräu das Getränk Augenblick im Sortiment. Auf den Verkaufsstart können sich insbesondere Fussballfans freuen. Maja Reznicek 03.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Augenblick ist das erste Bier von Fäze Bräu mit einem Eigennamen. Bild: zvg

Es ist ein Problem, das wohl jedes Unternehmen gerne hätte. «Wir sind der Nachfrage nicht mehr nachgekommen und in unserem Braukeller an die Kapazitätsgrenze gestossen», sagt Kai Mayer. Rund 300 Liter von Citra Ale bis Helles produziert der 26-Jährige monatlich mit den Mitinhabern Fabio Bernasconi, Caesar Voelkin und Niklaus Scheidegger an der Dohlenzelgstrasse 5 in Windisch.

Doch das genügt für die Pläne der jungen Kleinbrauerei Fäze Bräu nicht mehr, erklärt Mayer:

«Damit wir unser Standardbier herstellen konnten, waren drei von vier Tanks der Brauanlage stets besetzt. Wir wollen aber immer weiter experimentieren und neue Rezepte für Bier entwickeln.»

Kai Mayer kümmert sich bei Fäze Bräu insbesondere um den Verkauf. Bild: Sandra Ardizzone (23. Feburar 2021)

Also stellte sich die Frage: Wie kann trotz eingeschränkten Platzes mehr produziert und gleichzeitig weitere Getränke kreiert werden? Die Antwort habe man in der Zusammenarbeit mit der Brauerei Aare Bier AG aus Bargen BE gefunden.

Es ist das erste Mal seit der Gründung 2018, dass Fäze Bräu extern herstellen lässt. Dies schaffe nicht nur mehr Kapazität in Windisch, sondern ermögliche wegen der grösseren Produktionsmenge das neue Getränk mit 3 Franken pro Stück (bisher zwischen 4.50 und 5 Franken) günstiger anzubieten. Für die externe Produktion liessen sich die Jungbrauer auch gleich eine frische Kreation einfallen.

Alle Getränke von Fäze Bräu erhalten nun Eigennamen

Augenblick heisst das Bier, von dem Fäze Bräu 2000 Liter in Auftrag gegeben hat. Ungefähr vier Monate tüftelten die vier Männer an dem neuen Produkt. «Vieles basiert auf der Erfahrung, die wir bisher mit unserem Hellem gemacht haben», erklärt Kai Mayer. Es handle sich um ein «leichtes, süffiges Bier», nichts «wahnsinnig Ausgefallenes».

Die Windischer Brauerei ist langsam zu klein für die Nachfrage. Bild: zvg

Es gehe in die Richtung von naturtrübem Lagerbier und werde das bisherige helle Standardbier von Fäze Bräu ersetzen. Besonders für die junge Brauerei ist laut Mayer sowohl die externe Produktion als auch, dass ein Getränk erstmals einen Eigennamen trägt: «Der Name kennzeichnet einen wichtigen Augenblick für Fäze Bräu. Gleichzeitig wollen wir für unsere Kunden in Brugg/Windisch schöne Augenblicke schaffen.»

Genauso sollen die anderen Biere nun getauft werden. Mayer erklärt:

«Die Leute bestellten bisher häufig einfach ein ‹Fäze›. Da stellte sich dann die Frage: Ja, welches denn?»

Zudem liess sich Grafiker Caesar Voelkin ein neues Design für die Flaschen von Augenblick einfallen. Bisher sei man sehr schlicht unterwegs gewesen: «Schweizer Bier hat traditionellerweise oft Hopfen und Malz darauf oder die Farben Gold und Silber. Davon wollen wir wegkommen – und uns als jung, frech und frisch präsentieren.» Ausserdem würden sie einfach gerne Neues ausprobieren.

Das Himbeerbier (von links), das Helle und das Citra Ale von Fäze Bräu im bisherigen Design. Bild: Sandra Ardizzone (23. Februar 2021)

Beispielsweise versuchte das vierköpfige Team sich im März an einem Bierlieferdienst. «Gerade im zweiten Lockdown ist das sehr gut gelaufen.» Mittlerweile wurde das Angebot wieder eingestellt: «Wir haben relativ schnell gemerkt, dass jetzt, da Läden und Terrassen wieder offen sind, die Nachfrage nachgelassen hat.» Für den Moment sei man darum zum Rampenverkauf zurückgekehrt.

Zukünftig sollen kleinere Läden und Gastrobetriebe das Bier anbieten

Das Sortiment und die Jungbrauerei wollen die Männer von Fäze Bräu in Zukunft ausbauen: «Die Zusammenarbeit mit Aare Bier bringt uns weiter, längerfristig möchten wir die Produktion aber selbst stemmen.» Ob sich ihr «intensives Hobby» weiter professionalisiere, hänge davon ab, wie sich die Nachfrage entwickle. «Die Idee ist, jetzt unsere Biere auch in Gastrobetrieben und kleinere Läden anzubieten», sagt Kai Mayer.

Im März bot Fäze Bräu einen Bierlieferdienst für die Region Brugg/Windisch an. Im Bild die Teilhaber Kai Mayer (links) und Fabio Bernasconi. Bild: Sandra Ardizzone (23. Februar 2021)

Erstmals ausgeschenkt wird Augenblick in der Jungbrauerei selbst am 12. und 13. Juni im Rahmen des Kunsthandwerk-Anlasses «Klein aber Fein». Mayer fügt an:

«Wir haben nach dem Anlass ‹das Bier Quartier› im Garten hinter unserer Brauerei geplant, wo wir ausgewählte EM-Spiele live übertragen.»

Die Idee sei, die Schweizer Fussballspiele mit einer begrenzten Anzahl Personen (ungefähr 20 bis 30) zu erleben. Bis drei Wochen nach der EM soll es zudem jeweils freitags oder samstags Events wie Livemusik geben. Die Daten der Anlässe werden zeitnah auf der Website von Fäze Bräu aufgeschaltet.