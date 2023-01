Windischer Ahnenforscherin Knupp blickt 22 Generationen zurück

Windisch Ihre Eltern waren verwandt und wussten es nicht – Ahnenforscherin findet Stammvater aller Knup und Knupp Anita Weibel-Knupp aus Windisch kennt 22 Generationen vor ihr – inklusive einer eingeheirateten Urgrosstante von Roger Federer. Bei ihrer Forschung begegnete sie einem Sohn, der seine leibliche Mutter suchte, und brachte zwei Brüder zusammen, die sich nicht kannten. Vorfahre aller Ostschweizer Knupp und Knup war Ammann von Schloss Hagenwil. Thomas Wunderlin Jetzt kommentieren 25.01.2023, 05.00 Uhr

Die Ahnenforscherin Anita Weibel-Knupp hat zwei Bücher über die Familie Knupp/Knup geschrieben. Bild: Alex Spichale

Früher rechtfertigten Adlige ihre Privilegien mit Stammbäumen. Möchten sich Familienforscher ebenfalls über die Masse erheben?

Anita Weibel-Knupp: Das gibt es vielleicht. Ich habe damit angefangen, weil mich Geschichte immer interessiert hat. Ich wollte wissen, wie es dazu gekommen ist, dass meine Eltern beide Knupp hiessen, beide aus dem Luzerner Zweig.

Ihre Eltern waren nicht verwandt?

Doch. Ich habe herausgefunden, dass sie Cousin/Cousine zweiten Grades waren. Die Grossväter meiner Eltern waren Brüder.

Zur Person Anita Weibel-Knupp, geboren 1951 in Grossdietwil, stammt aus der Linie Knupp-Knupp, und lebt im aargauischen Windisch, wo sie mit ihrem Mann eine Druckerei führte. 2018 hat ihr jüngster Sohn den Betrieb übernommen. Sie betätigt sich seit 1994 als Ahnenforscherin und ist Mitglied des Vorstands der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung. 2006 veröffentlichte sie im Eigenverlag die 600-seitige «Knupp Chronik», die den Luzerner Ast der Familie aufzeigt. Der zweite, 640-seitige Band ist 2022 erschienen und befasst sich mit den Ostschweizer Trägern der Namen Knup und Knupp. (wu)

Ihre Eltern wussten es nicht?

Nein. Den Vater konnte ich nicht mehr fragen, da er schon gestorben war. Meine Mutter sagte, sie wisse es nicht. Ich glaubte es ihr nicht recht. Wichtig ist, dass wir gesund sind. Bei den Ostschweizer Knupps gab es eine Ehe zwischen Cousin und Cousine ersten Grades; auch ihre Nachkommen waren gesund. Ich bin mit allen Luzerner Knupp verwandt, vielleicht im dritten, fünften oder siebten Grad.

Sie haben herausgefunden, dass die ersten Knupps adlig waren. Sind Sie es auch?

Nein. Es war für mich neu. Heutige Knupps fühlen sich nicht adlig.

Wieso sollen sich Leute für Ihr Buch interessieren, die nicht Knupp oder Knup heissen?

Es ist ein Geschichtsbuch. Man geht mehrere Jahrhunderte zurück. Ich schreibe, wie man da gelebt hat. Es kann auch Träger anderer Namen interessieren, beispielsweise Roger Federer. Seine Urgrosstante Maria Ida Federer aus Berneck hat Johann Josef Knupp aus Muolen geheiratet.

Sie sind Vorstandsmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Familienforschung. Ist Familienforschung ein typisches Hobby für Pensionierte?

Die Hobby-Ahnenforscherin Anita Weibel-Knupp. Bild: Alex Spichale

Familienforschung oder Familiengeschichte steht für Genealogie. Bei uns Ahnenforschern gehört man mit sechzig zu den Jüngeren. Die meisten beginnen bei der Pensionierung damit. Ich habe jedoch bereits mit vierzig angefangen. Es gibt auch Berufsfamilienforscher.

Liegt Familienforschung im Trend?

In der Gesellschaft für Familienforschung haben wir wieder mehr Mitglieder in letzter Zeit. Viele unserer Mitglieder haben Geschichte studiert oder sind schon länger an Familiengeschichte interessiert.

Wozu ist ein Stammbaum gut?

Man sieht seine Abstammung und Wurzeln. Wenn man weiss, woher wir kommen – so sehen wir auch, wohin wir wollen.

Wobei beim Stammbaum in der Regel nur die Vaterlinie erforscht wird.

Ja, aber bei Ahnentafeln werden auch die Frauen aufgeführt. Es gibt Gene, die hat man von beiden Eltern. Ich habe 22 Generationen zurückgeforscht bis 1343.

Was meinen Sie zu Kuckuckskindern?

Das gibt es. Wenn sie vor mehr als 100 Jahren gelebt haben, darf ich sie im Buch erwähnen. Beim ersten Band der Familienchronik begegnete ich zwei Brüdern, die sich nicht kannten. Sie wussten aber voneinander und wollten von mir wissen, wer der andere ist. Ich sagte ihnen, kommt an die Vernissage, dort seht ihr euch vielleicht. Auch ein 40-jähriger adoptierter Sohn und seine 60-jährige leibliche Mutter suchten einander. Ich durfte ihnen wegen des Datenschutzes nicht helfen. Ich bat aber die damals zuständige Stelle, die sich um solche Fälle kümmerte, ihnen zu helfen.

2019 traf Anita Weibel-Knupp einen ihrer brasilianischen Verwandten in Grossdietwil. Bild: Dominik Wunderli

Sie haben bei der Knupp-Familienforschung den ersten Träger des Namens gefunden. Das dürfte schwierig gewesen sein.

Viele Familienforscher finden ihn. Die meisten Familien haben ein Wappen, das hilft auch.

Die meisten Knup leben im Thurgau Knup oder Knupp – alle Träger dieses Namens haben dieselbe Herkunft. Die genaue Schreibweise der Namen wurde erst in neuerer Zeit festgelegt. Knupp bedeutet so viel wie Hügel, schreibt Anita Weibel-Knupp in ihrer Familiengeschichte. Stammvater ist ein Mann, der 1343 im heutigen Niedersachsen geboren wurde. Bei seiner Geburt wurde er auf den Namen Konrad Hans getauft. Den Namenszusatz Knupp erhielt er von einer Burg namens Husterknupp bei Firmmersdorf im heutigen Nordrhein-Westfalen, wo er vermutlich als Baumeister und Verwalter lebte. Als er nach Ellwangen im heutigen Baden-Württemberg zog, nahm er den Namen Knupp mit. Gestorben ist er 1415 in der Knuppenmühle in Ellwangen. Sein Sohn Hans Konrad Knupp (1370–1450) hat als Müller das Kölnische Knuppbier verarbeitet und amtete als Herold auf Schloss Ellwangen. Dessen drei Söhne Hans, Konrad und Nikolaus wurden zwischen 1408 und 1415 geboren. Alle drei wanderten über Konstanz in die heutige Schweiz ein. Die Luzerner Knupp stammen von Hans ab. Darunter waren auch zwei Brüder, die 1819 mit ihren Kindern nach Nova Friburgo in Brasilien auswanderten, wo heute noch Nachkommen leben. Die Berner Linie geht auf Niklaus zurück. Konrad zog 1447 nach Egelshofen, dem heutigen Kreuzlingen. Eines seiner fünf Kinder, Hans Heinz, wurde Ammann von Schloss Hagenwil. Von ihm stammen die Ostschweizer Knup und Knupp ab. Ihre Bürgerorte sind Hefenhofen, Weinfelden und Muolen. Im Thurgau und St.Gallen leben heute mehr als Tausend Träger des Namens Knup/Knupp, weit mehr als im Kanton Luzern. Im Kanton St.Gallen wurde die Schreibweise 1921 auf Knupp festgelegt, im Thurgau auf Knup. Der Ex-Fussballprofi Adrian Knup gehört ebenso zur Familie wie der Chirurg Markus Knupp. Johannes Heinrich Knup aus Hefenhofen (1871–1952) erfand einen Zählrahmen, der in den Primarschulen verwendet wurde. (wu)

Ist Familienforschung aufwendig?

Am ersten Band der Familienchronik habe ich zehn Jahre gearbeitet.

Vollzeitlich?

Nein, nebenher zu allen anderen Verpflichtungen. Ich musste in die Kirchen- und die Gemeindearchive gehen, heute sind alle Informationen zur Einsichtnahme in Archivalien in den Staatsarchiven. Beim zweiten Band hatte ich nur fünf Jahre, da hatte ich schon einige Unterlagen von der Ostschweizer Linie. Ich musste jedoch bis nach Konstanz ins Stadtarchiv und ins Landesarchiv in Karlsruhe gehen, um den Stammvater ausfindig zu machen.

Früher gab nur der Vater den Namen weiter. Was bedeutet das neue Namensrecht für Sie?

Ob die Frau oder der Mann bei der Heirat den Namen wechselt – ich bin für beides offen. Für die Forschung ist es einfacher, wenn beide denselben Namen tragen. Schwieriger ist es bei verschiedenen Namen. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Eine Frau ist geschieden, hat ein Kind vom zweiten Partner und das alleinige Sorgerecht. Sie verliebt sich neu, heiratet und ihr zweiter Mann gibt diesem Kind seinen Nachnamen. Das Kind erhält den Namen eines Mannes, der nicht sein Vater ist. Das wird dann kompliziert.

