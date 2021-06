Windisch «Ich hörte lautstarkes Geschrei»: Bootsausflug endet beinahe tragisch – ein Anwohner erzählt Am Sonntagnachmittag spielte sich bei dem ehemaligen Kraftwerk der Spinnerei Kunz in Windisch ein Drama ab. Ein Anwohner berichtet, die Polizei warnt und wir geben Tipps, wie Unfälle vermieden werden können. Janine Walthert 19.06.2021, 05.00 Uhr

Spätestens beim Gebenstorfer Reussbädli muss der Fluss aus Sicherheitsgründen verlassen werden. Bild: Chris Iseli

(14. Juli 2020)

Am Sonntagnachmittag, 13. Juni, ereignete sich am Reusswehr bei Windisch ein Schlauchbootunfall. So berichtet Anwohner Robert Kühnis von der Lage: «Ich hörte lautstarkes Geschrei, das von der Reuss kam.» Darauf trieben mehrere «Schwimminseln» – laut Kühnis keine Boote – auf das Windischer Wehr zu. «Ein solches Gebilde schwamm in Fliessrichtung rechts auf das Seitenwehr zu», sagt Kühnis und fügt an:

«Ich rief den drei Bootsinsassen zu, sie sollen ins Wasser springen. Gott sei Dank machten sie das auch und erreichten rechtzeitig das Ufer.»

Anwohner Robert Kühnis hat am Windischer Wehr schon viele heikle Situationen erlebt. Bild: Severin Bigler (09. Januar 2020)

Eine weitere Plastikinsel trieb auf der linken, erheblich schnelleren Flussseite auf Kühnis zu. Eine junge Frau und ihr Begleiter sassen darauf. Nach Kühnis Rufen sprang der junge Mann ins Wasser und mit vereinten Kräften konnten die beiden beim Ausstieg Schifflände «herausgefischt» werden.

Die junge Frau stand längere Zeit unter schwerem Schock. «So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt Kühnis. «Diese Frau konnte sich nicht mehr bewegen und war voller Kummer und Sorgen.»

Noch während die Anwesenden versuchten, die Strandboote der beiden Gestrandeten aus dem Wasser zu ziehen, steuerte ein weiteres Gummiboot auf die Schleuse zu. Der Insasse sprang aus dem Boot und versuchte, ans Ufer zu gelangen. «Doch die grossen Wassermassen zogen ihn in Richtung Seitenschleuse», sagt Kühnis.

Kühnis spricht von einem starken Wasserdurchzug. Der Wasserstand betraf laut Bundesamt für Umwelt bei der Messstation Mellingen – rund zehn Kilometer vor dem Wehr – um die 345 Meter über Meer. Das sind etwa 328 Kubikmeter pro Sekunde. «Die Welle hatte sich überschlagen – es hat sich eine kleine Wasserwalze gebildet», sagt Kühnis. Solche Wasserwirbel kennt man von Tsunamis.

«Nach prekärem Auf und Ab wurde der Mann aus der Walze gespült. Wir konnten ihn am rechten Seitenwehr packen und festhalten», sagt Kühnis und fügt an:

«Es ging nochmals alles gut – alle hatten unheimliches Glück. Dieser Bootsausflug hätte tragisch enden können.»

Zwei der fünf jungen Leute wurden laut der Kantonspolizei Aargau (Kapo) mit leichten Verletzungen ins Spital gebracht.

So weit sollte niemand gelangen: Das Signal «Durchfahrt verboten» direkt am Windischer Wehr. Bild: Chris Iseli

(14. Juli 2020)

46 Menschen ertranken im Jahr 2020

Die Beliebtheit der Aargauer Gewässer als Bade- und Freizeitort nimmt in den Sommermonaten zu: In den Ferien werden sich nochmals deutlich mehr Menschen auf den Flüssen vergnügen.

Fliessende Gewässer sind Hotspots für Unfälle. Schweizweit gab es im Jahr 2020 gemäss Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG) 46 Ertrinkungsfälle. 25 davon ertranken in einem Fluss. Die anderen Fälle, abgesehen von 2 Kindern, im See. Und: Ertrinkende rufen und zappeln nicht. Ertrinken geht still.

Laut der Kapo wird der Flussabschnitt kurz vor dem Windischer Wehr – insbesondere die 170-Grad-Rechtskurve vor dem Reussbädli – vielfach unterschätzt. Unbekannte Stellen sollten deshalb vor der Fahrt zuerst erkundet werden. Diese Vorbereitung für die Bootstour liegt in der Eigenverantwortung der Benutzenden.

Durch die unterschiedlichen Wassertiefen und Hindernissen – wie Brückenpfeiler, Felsen oder treibende Äste – bilden sich insbesondere in den fliessenden Gewässern gefährliche Strömungen und Wirbel. Ungenügende Vorbereitung und mangelnde Erkundung von unbekannten Flussabschnitten können ausschlaggebend für böse Überraschung auf Fliessgewässern sein. Zusätzlich dürften Unkenntnis über die wichtigsten Schifffahrtszeichen eine Rolle für die vielen Unfälle spielen.

Übermut, Alkohol und Drogen haben auch auf dem Wasser nichts zu suchen. Gefährliche Situationen werden dadurch nicht erkannt und die eigenen Fähigkeiten überschätzt.

Eine Übersicht über die wichtigsten Schifffahrtszeichen. Kanton Aargau

Rund 700 Meter vor dem Windischer Wehr wird darauf hingewiesen, unbedingt an das rechte Reussufer zu fahren und dort auszusteigen. Bereits von da aus können weitere Hinweise gesehen werden. Insgesamt wird mit vier Signalen – Verboten und Geboten – auf die Gefahrenstelle aufmerksam gemacht. Die Signalisationen mit Hinweistexten können auch von Menschen ohne nautische Vorkenntnisse verstanden werden.

Schwimmhilfen bieten keine Sicherheit

Kühnis hat als Anwohner schon viele schlimme Ereignisse miterleben müssen. Auch für ihn – als erster Retter in der Not – seien diese Aktionen manchmal heikel. Ihm ist wichtig, dass präventiv gewarnt wird und Benutzende Vorsicht walten lassen. Kühnis sagt:

«Mit nicht steuerbaren Plastikobjekten sollte nicht auf dem Fluss geböötlet werden.»

Auch die Kantonspolizei verweist auf diese Baderegel der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG): Luftmatratzen und Schwimmhilfen bieten keine Sicherheit und gehören deshalb nicht ins tiefe Wasser. Doch noch etwas liegt Kühnis am Herzen. Er sagt:

«Wichtig ist, auf der ungefährlichen rechten Reussseite beim Reussbädli in Gebenstorf auszusteigen.»

Die Strömung von der Mitte bis zur linken Uferseite sei erheblich stärker. Sollten alle Stricke reissen, hat es schlimmstenfalls eine kleine Landemöglichkeit am linken Ufer bei der Windischer Ländestrasse, auf der Höhe des Hauptwehrs.

Am Freitag, dem 25. Juni, wird unter anderem die Gewässerpolizei der Kapo in Aarau in Zusammenarbeit mit der SLRG an der Aare eine Schwerpunktaktion zur Gefahr an und auf Gewässern durchführen. Den Besuchenden werden die Gefahren auf Fliessgewässern aufgezeigt und Tipps zur Sicherheit gegeben. Zudem wird die Kantonspolizei dieses Thema vermehrt auf den sozialen Netzwerken aufgreifen.

Bööteln kann, muss aber nicht gefährlich werden. Mit der Einhaltung der Sicherheitsvorschriften und weiteren Regeln kann trotz allem eine schöne Zeit auf dem kalten Nass genossen werden.

Zur Verhinderung von Unfällen beim Bööteln empfiehlt die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft: Schlauchbootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein.

Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden.

Boote nicht zusammenbinden! – Diese sind nicht mehr manövrierfähig.

Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt erkundet werden.

In freie Gewässer (Flüsse, Weiher und Seen) wagen sich nur gute und geübte Schwimmer.

Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen: Je kälter das Wasser, umso kürzer der Aufenthalt im Wasser.

Weitere Informationen zu den Bade- und Flussregeln der SLRG und Tipps der Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) finden Sie auf der Website.