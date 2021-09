Windisch: Der Verein zur Rettung von Quartierladen wird gegründet

Hoffnung für Dorfladen: Am Freitag wird der Verein gegründet, der das Geschäft retten könnte

Die Volg Konsumwaren AG gibt die Filiale in Windisch bis 2024 auf. Der Quartierverein Unterdorf will die Einkaufsmöglichkeit erhalten – und macht am 10. September den ersten juristischen Schritt dafür.