Windisch / Habsburg Zu viel Gas gegeben: Zwei BMW-Neulenker verursachen je einen Selbstunfall Wegen übermässiger Beschleunigung verursachten ein Neulenker in Windisch sowie eine Neulenkerin in Habsburg einen Selbstunfall. Ein Beteiligter wurde leicht verletzt.

Bereits am Dienstag war ein 22-Jähriger mit einem BMW auf der Hauserstrasse in Windisch unterwegs. Kurz nach 21 Uhr fuhr er durch den sogenannten Sonnenland-Kreisverkehr und verlor beim Verlassen die Kontrolle über den Wagen. Dieser kam schleudernd von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum.

Dabei erlitt der 22-Jährige eine Schramme am Kopf, seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Auch der Baum wurde stark in Mitleidenschaft gezogen.

Auch in Habsburg verlor eine Neulenkerin die Kontrolle. Kantonspolizei Aargau

Zu einem ähnlichen Unfall kam es fast zur gleichen Zeit in der Nachbargemeinde Habsburg. Dabei fuhr eine 18-Jährige ebenfalls mit einem BMW von Windisch her in Richtung Dorf. Kurz vor dem Ortseingang geriet sie nach der dortigen Rechtskurve ins Schleudern. Daraufhin prallte der Wagen gegen eine Strassenlampe und ein Verkehrsschild.

Die junge Frau und ihr Beifahrer blieben unverletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Auch die anderen Objekte wurden stark beschädigt.

Der BMW erlitt Totalschaden. Kantonspolizei Aargau

Beide Unfälle sind gemäss Kantonspolizei auf übermässige Beschleunigung zurückzuführen. Die Unfallverursacher wurden verzeigt. Zudem mussten die Neulenker den Führerausweis auf Probe vorläufig abgeben. (phh)

