Kommandant verlässt Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen per sofort

Windisch-Habsburg-Hausen «Unüberbrückbare Differenzen auf politischer Ebene»: Kommandant verlässt die Feuerwehr per sofort Meinungsverschiedenheiten mit den Behörden haben Kommandant Stefan Hiltpold kurz vor Weihnachten dazu veranlasst, bei der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen die Reissleine zu ziehen. Der 46-Jährige wird sich in einer anderen Feuerwehr engagieren. Speziell ist zudem, wie die Gemeinde Hausen diesen Abgang kommuniziert. Claudia Meier Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Der zurückgetretene Kommandant Stefan Hiltpold war bei der Hauptübung im Sommer 2017 mit dem neuen Kommandofahrzeug unterwegs. Irene Hung-König (27. Juni 2017)

Grosse Wellen sollte die jüngste Geschichte der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen nicht werfen. Wohl deshalb hat sich die neue Behörde in Hausen dazu entschieden, die knapp verfasste Nachricht nicht allen Brugger Medien, sondern einzig dem «General-Anzeiger» am Donnerstagabend zukommen zu lassen.

Darin orientieren die Gemeinderäte von Windisch, Habsburg und Hausen, «dass der Kommandant der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen, Stefan Hiltpold, aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen auf politischer Ebene per sofort seinen Rücktritt erklärte». Der bisherige Vizekommandant Adrian Winkenbach werde das Kommando ad interim übernehmen. Und: «Die Gemeinderäte bedanken sich bei Stefan Hiltpold für seinen jahrelangen Einsatz zu Gunsten der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.»

Das Feuerwehrmagazin und der Werkhof befinden sich in Hausen gleich neben der neuen Mehrzweckhalle. Sandra Ardizzone

Auf die Nachfrage der AZ, ob der sofortige Abgang als Feuerwehrkommandant etwas mit seinem Vorgänger zu tun habe, der seit Anfang 2022 neu im Gemeinderat Hausen sitzt und für die Feuerwehr zuständig ist, sagt Stefan Hiltpold nichts. In der ortsansässigen Feuerwehr engagierte sich Hiltpold seit 2006. Im Januar 2016 übernahm er offiziell das Kommando von Lukas Bucher.

Mehr Einsätze für Betriebsfeuerwehr in Birr

Dass er nun seinen kompletten Austritt aus der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen gegeben hat, habe absolut nichts mit der Mannschaft zu tun, die mit 110 bis 120 Angehörigen gut aufgestellt sei, betont Hiltpold. Der 46-Jährige wird sich ab 1. Januar 2023 in der Betriebsfeuerwehr der General Electric (GE) in Birr als Offizier ohne Charge engagieren.

Bei der GE in Birr wird derzeit ein temporäres Reservekraftwerk gebaut. Sandra Ardizzone

Bei GE hatte Hiltpold schon die Lehre zum Maschinenmechaniker absolviert und blieb dem Unternehmen während 25 Jahren treu. Heute ist er als Betriebsleiter in einer anderen Firma tätig.

Selbst während seiner Zeit als Feuerwehrkommandant leistete der Hausener bei GE in der nur vier Minuten entfernten Gemeinde Birr Wochenend- und Nachteinsätze in der Betriebsfeuerwehr, was 5- bis 20-mal pro Jahr nötig war. Zudem wird Stefan Hiltpold weiterhin für die Aargauische Gebäudeversicherung als Feuerwehrinstruktor im Einsatz stehen.

Gemeinderäte wollten genau hinschauen

Auf mögliche persönliche Differenzen angesprochen, sagt der frühere Kommandant der Feuerwehr Windisch-Habsburg-Hausen und aktuelle Gemeinderat von Hausen, Lukas Bucher (parteilos): «Wir gingen im Guten auseinander.» Ohne in die Details zu gehen, erwähnt Bucher, dass man von der Feuerwehr Leistungen eingefordert habe und genau hinschauen wollte.

Lukas Bucher ist ehemaliger Feuerwehrkommandant und seit 2022 Gemeinderat in Hausen. Chris Iseli

Auch Bucher bestätigt, dass die Mannschaft gut aufgestellt ist und das Material bei der diesjährigen Inspektion für gut bis sehr befunden wurde. Den Behörden war es laut Bucher wichtig, dass die Verantwortlichkeiten in der Feuerwehr bereits vor dem Jahresende und für die bevorstehenden Festtage, an denen viele Kerzen brennen werden, klar geregelt sind.

Für die definitive Wahl des neuen Kommandanten würden sich die Behörden Zeit nehmen und Ende Januar oder im Februar darüber befinden. Mit dem Interimskommandanten Adrian Winkenbach, der seit über 15 Jahren in der Feuerwehr aktiv ist, sei die Einsatzbereitschaft der Mannschaft aber auf jeden Fall gewährleistet, hält Lukas Bucher fest.

