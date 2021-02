Windisch Grosses Baugebiet: Im Winkel beginnen Anwohner, sich zu organisieren Um die Wohn- und Lebensqualität direkt neben der grössten Baulandreserve in Windisch sicherzustellen, wurde eine neue Interessengemeinschaft gegründet. Bei der Erarbeitung des Gestaltungsplans will sie mitreden. Claudia Meier 23.02.2021, 05.00 Uhr

Das Gebiet «im Winkel» in Windisch ist die grösste Baulandreserve in der Region Brugg. Bild: cm

(29. Dezember 2020)

Das kürzlich von der Landwirtschaftszone ins Baugebiet umgezonte Areal «im Winkel» in Windisch ist die letzte grosse Baulandreserve der Region. Die 47'000 Quadratmeter grosse Fläche sei in absehbarer Zeit frei für eine Bebauung mit unbekanntem Ausmass, schreibt die neu gegründete Interessengemeinschaft (IG) «im Winkel» in einer Mitteilung.