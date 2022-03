Windisch Gemeinderat trifft Massnahmen gegen Vandalismus an den Schulen Sachschaden von rund 100'000 Franken in den letzten beiden Jahren: In Windisch ist seit Anfang dieses Jahres ein privater Sicherheitsdienst für Kontrollen im Einsatz. Michael Hunziker 26.03.2022, 05.00 Uhr

Der Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Thema «Vandalismus an den Schulen Windisch» – auf dem Bild das Schulhaus Dohlenzelg. Severin Bigler (17. Januar 2020)

Der Gemeinderat beschäftigt sich mit dem Thema «Vandalismus an den Schulen Windisch» – und handelt. Welche Schritte konkret unternommen werden, hat Gemeinderat Bruno Graf (SP) an der Sitzung des Einwohnerrats diese Woche erläutert in der Beantwortung der Kleinen Anfrage von Marco Jacopini (SP).