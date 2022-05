SP und Grüne fordern Quartierentwicklungsplanung

Windisch Gefragt sind Begegnungsorte: «Potenzial der Lebensräume in den Quartieren soll voll ausgeschöpft werden» Die Einwohnerratsfraktionen von SP und Grünen in Windisch setzen sich ein für ein lebendiges Zusammenleben – und sagen, wie dieses Ziel erreicht werden kann. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 16.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SP und Grüne wollen, dass eine Quartierentwicklungsplanung für sämtliche Quartiere ausgearbeitet wird. mhu (12. Mai 2021)

Für die Ausarbeitung einer Quartierentwicklungsplanung für sämtliche Quartiere in Windisch machen sich die Einwohnerratsfraktionen von SP und Grünen stark beim Gemeinderat. Um ein aktives und lebendiges Zusammenleben zu fördern, so das Ziel, sollen Begegnungsorte geschaffen werden.

Die Quartierentwicklungsplanung soll sich orientieren an vorhandenen Planungsinstrumenten: Räumliches Entwicklungsleitbild, Natur- und Landschaftsentwicklungskonzept sowie Kommunaler Gesamtplan Verkehr. Fokussiert werde jedoch vor allem auf die Möglichkeiten zum Austausch der Einwohnerinnen und Einwohner, halten SP und Grüne in ihrer Motion fest.

Zum Beispiel seien bestehende Freiräume in den Quartieren – Plätze oder Ge­bäude – zu erhalten, zu optimieren und weiterzuentwickeln. In anstehenden grösseren Planungs- und Bauprojekten seien Be­gegnungsorte – innen wie aussen – zu schaffen. Der Einwohnerrat sei über das geplante Vorgehen zu informieren und einzubeziehen.

Die Ideen tragen zu einem attraktiven Ort bei

Die Bevölkerung in Windisch werde die nächsten Jahre weiterhin stark wachsen, führen SP und Grüne in ihrer Begründung aus und nennen die Stichworte Bauprojekte und Verdichtung. Die Ziele und Massnahmen aus den bestehenden Planungs­instrumenten seien aufzunehmen, entsprechend anzupassen und umzusetzen. «Das Potenzial der Lebensräume in den Quartieren soll voll ausgeschöpft werden.» Vorgaben wie beispielsweise die «Aufwertung Strassenraum» aus dem Räumlichen Entwicklungsleitbild gehen somit nicht vergessen, stellen SP und Grüne fest.

Das Diesellokal befindet sich in Unterwindisch. mhu/Archiv AZ

Die mit einer Quartierentwicklungsplanung möglichen, spannenden und anregenden Ideen und Themen tragen zu einem attraktiven Windisch bei, sind die beiden Einwohnerratsfraktionen überzeugt – insbesondere die Quartierzentren, in denen Begegnungsorte für alle Generationen «mit allen erdenklichen Möglichkeiten» realisiert werden können.

Im Unterdorf sind solche Zonen erlebbar

«Wir verstehen Quartierzentren als Begegnungsorte sowohl im Freien als auch in Gebäuden», fahren SP und Grüne fort. Es soll nicht alles fertig geplant werden, sondern es sollen auch Orte geschaffen werden, die der Kreativität der Quartierbe­wohnerinnen und Quartierbewohner eine Plattform geben, so die Einwohnerratsfraktionen:

«Diese gestalten und beleben aktiv die geschaffenen Räume weiter.»

Ebenfalls seien neue mögliche spannende Orte zu eruieren – «allenfalls sind dies auch Zwischennutzungen brachliegender Immobilien und Aussenräume». Beispiele solcher Zonen seien im Unterdorf auf dem Kunzareal mit Diesellokal und Dieselplatz erlebbar.

Einwohnerrat Mittwoch, 15. Juni, 19 Uhr, Campussaal.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen