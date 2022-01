Philipp Umbricht ist neuer Einwohnerratspräsident in Windisch

Windisch Für zündende Ideen gibt's ein «Zünderli» vom neuen Einwohnerratspräsidenten Philipp Umbricht (FDP) wird klar als neuer Präsident des Einwohnerrats Windisch gewählt – und bringt ein besonderes Geschenk mit. Michael Hunziker 19.01.2022, 22.36 Uhr

Die Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte in Windisch – unter ihnen 13 neue Mitglieder – werden in Pflicht genommen im Campussaal. Alex Spichale (19. Januar 2022)

«Die Freundschaft fliesst aus vielen Quellen, am reinsten aus dem Respekt.» Mit diesem Jahresspruch hat Gemeindepräsidentin Heidi Ammon zur konstituierenden Sitzung des Windischer Einwohnerrats begrüsst am Mittwochabend, zur neuen Legislaturperiode in einer neuen Zusammensetzung. Für einige werde es der erste Schritt sein in die politische Arbeit und damit in die öffentliche Arbeit, hielt Heidi Ammon fest. Sie rief dazu auf, auch bei gelegentlichem Gegenwind die Ruhe nicht zu verlieren.

In Pflicht genommen worden sind die anwesenden 39 Mitglieder – von insgesamt 40 – des Gemeindeparlaments. Unbestritten war die Wahl von Philipp Umbricht (FDP) als Einwohnerratspräsident für die Jahre 2022 und 2023. Er rief den Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten in seiner Antrittsrede in Erinnerung, ihre Aufgabe verantwortungsvoll wahrzunehmen, denn es gehe um die Zukunft der Gemeinde und deren Einwohnerinnen und Einwohner.

Wert legt er auf die Zusammenarbeit in der Region

Er hoffe, fuhr Umbricht fort, dass auch die 13 neu gewählten Mitglieder rasch Fuss fassen im Parlamentsbetrieb und in den Sachgeschäften. Auch freue er sich über den Zuwachs in der Parteienlandschaft mit den Grünen und der Grünliberalen. Den gewählten Gemeinderatsmitgliedern – unter ihnen drei neue – gratulierte er ebenfalls zur Wahl. Er sei gespannt, zu welchen Veränderungen dies im Rat führen werde.

Philipp Umbricht (FDP) ist neuer Präsident des Einwohnerrats. Alex Spichale

Er erwarte gute, intensive und sachbezogene Debatten, führte Umbricht aus. Denn daraus ergeben sich fundierte, überzeugte und richtige Entscheide, um die Gemeinde weiterzubringen. Wert legen werde er auf die Zusammenarbeit in der Region, auf den Austausch über die Parteigrenzen.

Als Geschenk überreichte der höchste Windischer den Anwesenden ein «Zünderli», eine ökologische Anzündhilfe, entwickelt und hergestellt von der Stiftung Domino: innovativ, ökologisch, integrativ, solid, funktionstüchtig, lösungsorientiert und kostengünstig, so Umbricht. «Genau so wünsche ich mir die Entscheidungen im Rat», meinte er. Und nicht zuletzt soll das «Zünderli» daran erinnern, «dass hin und wieder die zündende Idee nötig ist, um ein Problem zu lösen».

Sieben Mitglieder für die FiGPK

Ebenfalls klar gewählt wurde Daniel Brassel (EVP) als Vizepräsent des Einwohnerrats für die Jahre 2022 und 2023. Als Stimmenzähler amten werden während zwei Jahren Anne Sutter (SP) und Heiko Loretan Kühnis (Die Mitte).

In die Finanz- und Geschäftsprüfungskommission (FiGPK) für die Amtsperiode 2022–25 gewählt wurden: Daniel Brassel (Präsident), Kathrin Büchli, Giovanna Feusi, Peter Hartmann, Michael Hausherr, Novica Vidic und Sarka Weiersmüller.

Als Geschenk gibts ein «Zünderli», eine ökologische Anzündhilfe. mhu

Die Mitglieder des Wahlbüros in der Amtsperiode 2022–25 sind: Martin Härdi (bisher), Fionna Knecht (bisher), Susanne Müller Läuchli (bisher), Alice Seiz (bisher), Novica Vidic (bisher), Joris Widmer (bisher), Marius Zürcher (bisher), Anique Fehlmann (neu), Simone Ibekwe-Siegrist (neu), Hannah Mücke (neu).

Roland Schneider, Leiter der Abteilung Planung und Bau, stellte zum Schluss der Sitzung das Vorprojekt vor für den Neubau der Schulanlage Dohlenzelg. Ziel ist es, in einem Jahr den Baukredit zu verabschieden.