Kunden in Windisch hinterfragen Termin fürs Stromablesen

Ab 2023 wird der Strom deutlich teurer. Nirgends im Bezirk Brugg ist der Anstieg so hoch wie in Windisch. Weil die Zähler in diesen Tagen abgelesen werden, gilt der neue Preis für die meisten Kunden schon früher. Was die Gemeinde dazu sagt.

Claudia Meier Jetzt kommentieren 22.12.2022, 05.00 Uhr