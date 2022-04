Windisch: Josephine und Selina Meier führen Familienbetrieb fort

Windisch «Für uns war das ein Sprung ins Haifischbecken»: Geschwister starten mit Lebensmittelproduktion durch Die Jungunternehmerinnen Josephine und Selina Meier erzählen von ihrer Vision. Nach Umwegen wollen mit ihrer Finest AG an die Familientradition der Zentrum Metzg anknüpfen und wachsen. Claudia Meier 1 Kommentar 13.04.2022, 05.00 Uhr

Die beiden Schwestern Josephine (links) und Selina Meier haben sich mit der Finest AG selbstständig gemacht. Chris Iseli

Ob eine Bio-Sri-Lanka-Dal-Suppe im Glas, gekochter Wildschweinpfeffer, eine Frühlingspastete mit Spargel und Morcheln, Schweizer Gitzi, Bio-Forellenfilet oder Schoggimousse im Töpfli: Bei der Finest AG im Zentrum von Windisch dreht sich alles um selber hergestelltes Essen.

Die Bio-Sri-Lanka-Dal-Suppe im Glas. zvg

Mutter Simone Meier steht in der Küche und bereitet Salate zu, während ihre beiden Töchter Josephine und Selina mit dem Fotoshooting beschäftigt sind. Die Stimmung ist locker. Auf die Frage, ob sich ihre Töchter schon immer so gut verstanden haben, nickt Mutter Simone. «Ja, wirklich. Klar sagen sie sich manchmal die Meinung. Doch sie funktionieren bestens miteinander und ergänzen sich gut», sagt sie und strahlt.

Die 33-jährige Josephine ist gelernte Köchin und die 27-jährige Selina absolvierte eine Lehre als Kauffrau. Vor knapp sechs Monaten haben sie sich selbstständig gemacht. Aufgewachsen sind die beiden zusammen mit dem heute 28-jährigen Bruder David, der im Norden Deutschlands als Berufsjäger tätig ist, im Familienbetrieb Zentrum Metzg.

Familienbetrieb in Lupfig übernahm alle Mitarbeitenden

Was die Grosseltern Meier im Reutenen-Quartier aufgebaut hatten, führten die Eltern Hansruedi und Simone Meier an der Dohlenzelgstrasse weiter. Die Metzgerei, die sich als Biofleisch-Pionierin über drei Jahrzehnte hinweg einen Namen machte, hatte zuletzt 25 Angestellte, zu denen auch Josephine und Selina Meier gehörten. Vor einem Jahr wurde der Familienbetrieb aus Windisch altershalber vom Familienbetrieb von Hansruedi Kyburz aus Lupfig mit allen Mitarbeitenden übernommen.

Hansruedi Meier, der Vater von Josephine und Selina, verkaufte die Zentrum Metzg in Windisch im Frühling 2021 an den Betrieb von Hansruedi Kyburz. Claudia Meier (18.03.2014)

Das Ladenlokal an der Dohlenzelgstrasse in Windisch wurde geschlossen, blieb aber als Produktionsstandort von Bio-Frischprodukten und Convenience Food bestehen. Für diesen Standort war Josephine Meier, die schon 2013 bei den Eltern eingestiegen war, weiterhin verantwortlich. Rückblickend sagt sie:

«Für uns alle war das eine gute Lösung, denn ich und Selina, die bisher der Joker im Büro war, hätten den elterlichen Betrieb mit so vielen Angestellten nicht weiterführen wollen.»

Josephine Meier ist eine kreative Köchin. Ihre Lehre absolvierte sie im renommierten Restaurant von Bernhard Bühlmann in Dättwil, der heute den «Bären» in Mägenwil führt. Bei der Abschlussprüfung war sie mit der Note 5,7 die Kantonsbeste.

Josephine Meier ist gelernte Köchin. Chris Iseli

Da sie schon als Kind früh angefangen hatte, in der Metzgerei mitanzupacken, wurde sie auch mit der Fleischverarbeitung vertraut. Doch ihre grosse Leidenschaft gilt der Lebensmittelproduktion. Dem Convenience Food, Catering und Entwickeln von neuen Spezialitäten wollte sie sich künftig widmen.

«Wir lernten schon als Kind, dass Qualität immer vor Quantität kommt», schreiben Josephine und Selina Meier auf der Website ihrer Finest AG. Als sie sich im vergangenen Herbst entschieden, eine eigene Firma zur gründen, erhielten sie sofort die volle Unterstützung der Eltern Hansruedi und Simone Meier.

Das Fleisch kommt von den früheren Lieferanten

Es gelang ihnen, das Inventar in der ehemaligen Zentrum Metzg in Windisch von der Familie Kyburz zurückzukaufen und noch vor Weihnachten in den gemieteten Räumlichkeiten auf eigene Rechnung loszulegen. «Für uns war es ein Sprung ins Haifischbecken, aber unsere Eltern freuten sich sehr und standen uns zur Seite», erzählen Josephine und Selina Meier am Bürotisch, der im früheren Kundenbereich der Metzg steht.

Alle Pasteten werden von Grund auf in Handarbeit hergestellt. zvg

Um ihrem Qualitätsanspruch gerecht zu werden, produzieren sie vor allem auf Vorbestellung. Das Fleisch, das sie zerwirkt beziehen, kommt über einen kleinen Umweg von den früheren und bewährten Lieferanten. Hackbraten oder Burger werden aus ganzen Fleischstücken frisch zubereitet. Zum Angebot gehören auch Mittagsmenüs, die ausgeliefert werden. Die Aufgabenteilung unter den beiden Geschäftsführerinnen ist klar.

Während Josephine die Produktion führt, ist Selina für die Administration und Buchhaltung sowie fürs Degustieren, wie sie mit einem Augenzwinkern anfügt, verantwortlich. Die beiden Schwestern erzählen:

«Erst als die Eltern das Geschäft verkauft hatten, haben wir richtig realisiert, welchen Weg wir einschlagen möchten.»

Vor einem Jahr hätten sie sich nicht einmal im Traum vorstellen können, dass sie bald ein eigenes Unternehmen betreiben werden.

Bioladen in Lugano ist Kunde in Windisch

Von der früheren Stammkundschaft in Windisch haben sie dann aber viele positive Rückmeldungen bekommen. Vor wenigen Tagen besorgten Meiers das Catering für den Tourismus-Apéro der Region Brugg. Daraus haben sich neue Folgeaufträge ergeben, freuen sich die Schwestern. Überhaupt nehmen die Catering-Anfragen seit den Lockerungen der Coronamassnahmen stark zu.

Apéro riche à la Finest: Die Nachfrage im Catering-Bereich wächst. zvg

Deshalb sind Josephine und Selina Meier auch auf der Suche nach einer Person mit Koch- oder Metzgerausbildung, die sie bei der Produktion und Auslieferung unterstützen kann, und Lust hat, etwas Neues zu lernen.

Seit April bedient die Finest AG auch Bioläden mit in Handarbeit zubereiteten Spezialitäten. «Wir haben mehrere Kunden in anderen Kantonen. Sogar ein Bioladen in Lugano verkauft Ware von uns», erzählt Josephine Meier stolz. Hinzu kommen Lohnarbeiten für andere Labels. «Unser Name muss nicht auf jedem Produkt stehen, wichtiger ist, dass wir wertvolle Beziehungen pflegen und Neues kreieren können», sagt Josephine an ihre Schwester gerichtet und ergänzt: «Es geht nur miteinander und nicht gegeneinander.»

Sie wollen das Dorfzentrum beleben

Das junge Unternehmen will laut den Geschwistern organisch wachsen und mit Gemüselieferanten, benachbarten Geschäften sowie Museum Aargau auf dem Legionärspfad zusammenarbeiten, um das Zentrum von Windisch zu beleben. Nebst dem Vindonissa Markt ist ein gemeinsames Projekt mit Hanspeter Meier aus Full geplant, der ab Mai jeden Samstag seinen Bio-Gemüsestand im Windischer Zentrum aufstellen wird.

Ruedi Anliker ist mit seinem mobilen Käserei-Verkaufsfahrzeug bereits jeweils am Freitagmorgen am Wochenmarkt in Brugg anzutreffen. Chris Iseli (11. Januar 2017)

Dort findet man neben dem Gemüse und Produkten der Finest AG zusätzlich Käse von Gsund + Gluschtig aus Veltheim.

Derzeit macht die Privatkundschaft für die Finest AG etwa 60% des Umsatzes aus und Restaurants sowie Bioläden 40%. Rund die Hälfte des Umsatzes wird über Fleisch erwirtschaftet und die andere Hälfte mit Convenience Food. Während Vater Hansruedi vor allem in der Fleischproduktion mithilft, kümmert sich Mutter Simone auch um die Desserts.

Zum Dessertangebot der Finest AG gehört Schoggimousse. zvg

Das Familienunternehmen soll langsam wachsen, sind sich die beiden jungen Inhaberinnen einig. In der Aufbauphase gibt es oft Zwölf-Stunden-Arbeitstage, vor Ostern können diese noch länger sein. Obwohl Ferien kaum zu planen sind, haben die beiden den Schritt in die Selbstständigkeit nicht bereut. Je nach Geschäftsgang können sich Josephine und Selina Meier mittelfristig ein Team mit zwei bis fünf Angestellten vorstellen.

Gertrud Häseli vor etwa einer Stunde Gratulation zur Geschäftsidee und deren Umsetzung. Bio und Regional, Wertschätzung für unsere Lebensmittel und ein neues Bewusstsein für unsere Ernährung.