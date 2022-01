Für Simsala-Betrieb braucht es kantonale Brandschutzbewilligung

Windisch Für den Simsala-Betrieb braucht es eine – nachträgliche – kantonale Brandschutzbewilligung Für das Gebäude «Altes Spital A2» auf dem Areal Königsfelden, in dem die Kinderkrippe Simsala untergebracht ist, liegt derzeit ein Baugesuch auf in Windisch. Das hat es damit auf sich. Michael Hunziker 22.01.2022, 05.00 Uhr

In diesen Räumlichkeiten befindet sich die Kinderkrippe. mhu

«Umnutzung zur Kinderkrippe Simsala»: Der Beschrieb des Bauvorhabens in Windisch weckt die Neugierde. Was genau ist geplant im altehrwürdigen, denkmalgeschützten Gebäude auf dem geschichtsträchtigen Areal Königsfelden, in dem die Kinderkrippe untergebracht ist?

Bis 14. Februar liegt das Baugesuch auf, als Bauherrschaft tritt der Kanton Aargau in Erscheinung.

Gegebenheiten entsprechen den Anforderungen

Der Blick in die Unterlagen zeigt: Es handelt sich um eine kantonale Brandschutzbewilligung, die für die Nutzung als Kinderkrippe nachträglich eingeholt wird. Im historisch wertvollen Gebäude mit dem Namen «Altes Spital A2» befindet sich auch die Cafeteria Platane. Für diese bestehen bereits zwei kantonale Brandschutzbewilligungen, an denen festgehalten wird.

Das Chinderhuus Simsala benötigt für seine Betriebsbewilligung ein Brandschutzkonzept. Damit ein solches erstellt werden kann, braucht es wiederum eine Brandschutzbewilligung, erklärt auf Anfrage Roland Teuscher, Leiter Kommunikation beim kantonalen Departement Finanzen und Ressourcen. Deshalb habe ein Baugesuch eingereicht werden müssen.

Veränderungen an den genutzten Flächen sowie an der Gebäudestruktur sind zum jetzigen Zeitpunkt keine vorgesehen, antwortet Teuscher auf die entsprechende Frage:

«Gemäss beauftragter Brandschutzfirma entsprechen die bestehenden Gebäudegegebenheiten den heutigen Brandschutzanforderungen.»

Es sei davon auszugehen, dass keine oder nur sehr kleine bauliche Massnahmen umgesetzt werden müssten. Geprüft werde im Moment noch, ob allenfalls eine Türe leicht anzupassen sei. Teuscher geht davon aus, dass die Brandschutzbewilligung bald vorliegen wird.

Die Standorte befinden sich in Brugg und Windisch

Das Chinderhuus Simsala wurde im Jahr 2003 gegründet und bietet eine flexible Betreuung für Kinder bis zur 6. Primarschule. Im Park von Königsfelden bestehen rund 35 Betreuungs­plätze für Babys und Klein­kinder.

An den weiteren Standorten in der Nähe der Schulhäuser in Windisch und in Brugg befinden sich die Hort-Räumlichkeiten.