Windisch Für das Vizepräsidium soll es 1000 Franken mehr geben Der Windischer Einwohnerrat entscheidet an der kommenden Sitzung im Juni über die Entschädigungen des Gemeinderats. Anpassungen sind keine vorgesehen – bis auf eine Ausnahme. Michael Hunziker 19.05.2021, 05.00 Uhr

In den nächsten Jahren kommen einige Herausforderungen auf Windisch – hier das Gemeindehaus – zu.

Bild: mhu (18. Juni 2018)

Beim Vizepräsidium soll es zu einer kleinen Korrektur kommen in Windisch. Von dieser abgesehen, sind bei den Entschädigungen des Gemeinderats keine Anpassungen vorgesehen für die nächste Legislatur. Insgesamt ist – samt Kompetenzsumme von 20'000 Franken für ausserordentlichen Zeitaufwand – die Rede von 314'000 Franken. Über diese entscheidet der Einwohnerrat an seiner nächsten Sitzung.

Das Gemeindepräsidium wird bei einem Pensum von 70 Prozent mit 107'000 Franken entschädigt, das Vizepräsidium bei einem Pensum von 40 Prozent mit 51'000 Franken. Für Letzteres ist – umgerechnet auf ein Vollzeitpensum – die Entschädigung tiefer als bei den Gemeinderäten ohne Zusatzfunktionen. Deshalb soll die Entschädigung des Vizepräsidiums um 1000 Franken erhöht werden. Die Gemeinderäte erhalten bei einem Pensum von 35 Prozent nach wie vor eine Entschädigung von 45'000 Franken.

Keine Spesenentschädigungen und keine Sitzungspauschale

In der Botschaft an den Einwohnerrat erwähnt der Gemeinderat den Vergleich unter 19 Gemeinden mit 5000 bis 10'000 Einwohnern. Windisch erreicht bei der Gesamtentschädigung des Gemeinderats den zweithöchsten Wert. Es sei aber anzumerken, so die Behörde, dass die Gemeinde ihren Exekutivmitgliedern keine pauschalen Spesenentschädigungen ausrichtet. Ebenfalls werde auf eine Sitzungspauschale verzichtet. Und: Entschädigungen von Drittorganisationen – Verbänden, Stiftungen, Beteiligungen – werden an die Gemeinde abgetreten.

Der effektive Arbeitsaufwand sei im Vergleich zu den der Entschädigung zugrunde liegenden Pensen deutlich höher, fährt der Gemeinderat fort. In den letzten Jahren habe die Arbeitsbelastung aufgrund der zahlreichen Projekte tendenziell zugenommen. Auch in Zukunft stehe die Gemeinde in allen Ressorts grossen Herausforderungen gegenüber. Die Stichworte lauten etwa: Umsetzung der Schulraumplanung, unter anderem mit dem Neubau der Schulanlage Dohlenzelg; Sanierung Freibad Heumatten; Entwicklungsprojekt «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch»; Ausrichtung der Gemeindewerke mit dem Werkhof-Neubau. Die Behörde führt aus:

«Mit der Beibehaltung der bis­herigen Pensen und der Möglichkeit, bei Bedarf auf die Kompetenzsumme zurückzugreifen, hat der Gemeinderat die notwendige Flexibilität, um den Ausgleich zwischen den einzelnen Gemeinderatsmitgliedern zu schaffen.»

Ausgeschüttet worden sind aus der Kompetenz­summe insgesamt 6223 Franken in den Jahren 2014 und 2018 an Rosi Magon für den Treffpunkt Integration, die Regio­nalisierung der Jugendarbeit sowie die Gesamtrevision der Nutzungsplanung; insgesamt 8400 Franken in den Jahren 2019 und 2020 an Matthias Treier für die Tätigkeit im Abwasserverband Wasserschloss.

So können die anspruchsvollen Aufgaben bewältigt werden

Mit den neuen Führungsstrukturen der Schule werden die zusätzlichen Aufgaben im Bereich Bildung bei der Ressortverteilung entsprechend berücksichtigt, hält der Gemeinderat fest.

Die aktuellen Entschädigungen erlauben es den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten, ihre Pensen an ihren Arbeitsplätzen zu reduzieren, stellt der Gemeinderat abschliessend fest. «Dadurch können sie sich für die Arbeit in der Exekutive die notwendige Zeit herausnehmen, um die immer anspruchsvolleren und komplexeren Aufgaben professionell und in guter Qualität bewältigen zu können.»



Einwohnerrat Mittwoch, 16. und 23. Juni, 19 Uhr, Campussaal.