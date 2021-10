Windisch EVP will vierten Sitz holen bei Einwohnerratswahlen Für die Einwohnerratswahlen in Windisch nominiert die EVP zehn Kandidierende. 22.10.2021, 17.48 Uhr

Bei den Einwohnerratswahlen treten an (oben von links): Samuel Anliker, Brigitte Bütikofer, Timon Käser; (Mitte von links): Daniel Brassel, Kathrin Büchli, Stefan Fehlmann, Wolfgang Neumann; (unten von links): Walter Leuenberger, Jonathan Schibli, Katharina Stingelin. zvg

Für die bevorstehenden Einwohnerratswahlen vom 28. November präsentiert die EVP Windisch zehn Kandidierende – «mit einer breiten Mischung an beruflichen Hintergründen, Alter und Geschlecht», so die Partei in einer Medienmitteilung. Und: