Windisch: Die neue Fahrverbots-Kamera ist bald einsatzbereit

Windisch Erweiterte Kontrollen: Die neue Fahrverbots-Kamera ist bald einsatzbereit Mit zunehmendem Verkehr sind die Stauumfahrer vor allem im Quartier Klosterzelg-Reutenen ein grosses Problem. Wie die Kontrollen mit zwei Kameras künftig funktionieren und wie viele Bussen schon erteilt wurden. Claudia Meier Jetzt kommentieren 09.10.2021, 05.00 Uhr

Die Reutenenstrasse wird zum Leidwesen der Anwohner zu Stosszeiten häufig für den Schleichverkehr genutzt. Bild: Claudia Meier

(24. September 2021)

Für einen erheblichen Teil der Bevölkerung in Windisch – etwa im Quartier Klosterzelg-Reutenen – hat die Verkehrsbelastung in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Egal ob 30er-Zone und/oder Fahrverbot mit Zubringerdienst: Wenn es beispielsweise zu den Stosszeiten auf den Hauptverkehrsachsen staut, lässt der Schleichverkehr durch die benachbarten Gebiete meist nicht lange auf sich warten. Lastwagen und Autos sorgen für Lärm und Abgase.

Allen ist klar: Werden Fahrverbotstafeln nicht regelmässig kontrolliert, beachtet man sie auch weniger. «Da der Personalbestand bei der Regionalpolizei Brugg für diese Kontrollaufgabe zu klein ist, haben wir uns für die Möglichkeit des Einsatzes von technischen Hilfsmitteln inte­ressiert», sagt SVP-Gemeindepräsidentin Heidi Ammon.

In den ersten neun Monaten wurden 3000 Bussen erteilt

In Zusammenarbeit mit der Repol habe man sich auf den an- geschafften Kameratyp geeinigt und die Dohlenzelgstrasse un-terhalb des Gemeindehauses Windisch als Teststrecke deklariert, erklärt Heidi Ammon. Die erste Kamera wurde daraufhin im Frühling 2020 installiert.

Die erste mobile Kamera wurde in Windisch an der Dohlenzelgstrasse installiert. Bild: Michael Hunziker

(5. Juni 2020)

Insgesamt 3000 Bussen à 100 Franken wurden während neun Monaten erteilt, was Einnahmen von 300'000 Franken ergab. Der Bussenumfang wurde im laufenden Jahr laut der Gemeindepräsidentin signifikant reduziert:

«Bis dato sind auf dieser Strecke 1755 Bussen erteilt.»

Daraus schliessen die Verantwortlichen, dass in der Zwischenzeit die Kontrollstelle bekannt ist. Die Dohlenzelgstrasse werde nun markant weniger als Ausweichstrecke bei Stausituationen benutzt. «Zudem konnten wir Erfahrungen mit dem System sammeln und sind überzeugt, das richtige Kontrollinstrument gefunden zu haben», hält Heidi Ammon fest.

Zweite Kamera komplettiert das Kontrollsystem

Neben der Dohlenzelgstrasse ist die Kamera in diesem Jahr auch an der Kestenbergstrasse installiert worden. Die Gemeindepräsidentin sagt: «Hier wurden in kurzer Zeit 480 Bussen erteilt.» Mit dem gewählten System sei man zufrieden und wolle dieses mit einer zweiten Kamera vervollständigen.

Heidi Ammon ist Gemeindepräsidentin in Windisch. Bild: Alex Spichale

Damit soll es künftig möglich sein, den Schleichverkehr in den Quartieren besser unterbinden zu können und diese zu entlasten. Mit anderen Worten: Mit zwei Kameras können künftig die Ein- und Ausfahrten in einem Quartier überprüft werden. Heidi Ammon präzisiert:

«Da damit auch die berechtigten Einfahrten ins Quartier erfasst werden können, gewinnen wir auch Erfahrungszahlen vom quartiereigenen Verkehr.»

Die zweite Kamera sei bestellt, aber infolge Lieferschwierigkeiten noch nicht ausgeliefert worden.

Keine Infos über Einsatzort und Dauer der Kontrolle

Sobald wie möglich wird die zweite Kamera für die Inbetriebnahme vorbereitet. Die Software-Erweiterung muss noch installiert werden und die Einstellungen bedürfen der Überprüfung, bevor die Neuanschaffung in Betrieb genommen werden kann. Über Einsatzorte und Dauer der Kontrollen wird die Öffentlichkeit nicht informiert.

Anders als in der Stadt Brugg, wo der Einsatz der mobilen Kamera mit Strassenbezeichnungen in einem Zusatz zum Videoreglement festgehalten ist, beruft sich die Gemeinde Windisch bei der rechtlichen Grundlage für den Kameraeinsatz auf die Strassenverkehrskontrollverordnung (SKV).

«Kameras machen keine Videoaufnahmen»

In Art.9 Abs. 1 der SKV ist laut den Verantwortlichen auf Bundesebene der Einsatz von technischen Hilfsmitteln bei der Strassenverkehrskontrolle geregelt. Gemeindepräsidentin Heidi Ammon sagt:

«Wichtig in der Betrachtung der Thematik ist, dass die installierten Kameras in Windisch keine Videoaufnahmen machen, sondern nur für die Aufnahme der Autokontrollschilder geeignet und genutzt werden.»

Aus diesem Grund brauche es auch keine Bewilligung der Datenschutzbeauftragten. Die Auswertung der Daten und Strafanzeigen erfolgt über die Regionalpolizei Brugg.