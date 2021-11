Windisch: Grüne haben dank SP-Wählern Erfolg

Windisch Einwohnerratswahlen: Die Grünen verdanken ihren Erfolg den SP-Wählern Die 40 gewählten Gemeindepolitikerinnen und -politiker kommen aus den unterschiedlichsten Sparten und sind zwischen 21 und 73 Jahre alt. Ein Blick in die Statistik zeigt auch, wer am meisten Panaschierstimmen bekam. Claudia Meier Jetzt kommentieren 30.11.2021, 05.00 Uhr

Vor der Coronapandemie traf sich der Einwohnerrat jeweils im obersten Stock des Gemeindehauses Windisch zu seiner Sitzung.

(24. Januar 2018)

Die SP ist und bleibt – trotz des Verlusts von sechs Sitzen – die wählerstärkste Partei in Windisch. Sie kam am Sonntag auf 29,3% Wähleranteil (2017: 45%; 2013: 34,7%). Über alle 40 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte hinweg erreichte SP-Fraktionspräsidentin Luzia Capanni mit 1342 Stimmen das beste Einzelresultat.

Luzia Capanni (1978), bisher, SP, Sozialberaterin und Ethnologin lic. phil. l. zvg Beatrice Schneider Lloyd (1983), neu, SP, Ärztin. zvg Thomas Wernli (1975), bisher, SP, dipl. Architekt FH SIA. zvg Giovanna Feusi (1964), bisher, SP, Mittelschullehrerin und Naturwissenschafterin ETH. zvg Mirjam Aebischer (1954), bisher, SP, Sozialarbeiterin, pensioniert. zvg Marco Jacopini (1979), neu, SP, Primarlehrer und Fachmann Finanz- und Rechnungswesen. zvg Fredy Bolt (1948), bisher, SP, Lehrlingsbetreuer, pensioniert. zvg Claudio Deragisch (1977), bisher, SP, Arbeitsagoge und Geschäftsleiter. zvg Ulrich Widmer (1959), bisher, SP, lic. iur. Rechtsanwalt und Stv. Direktor. zvg Ligia Vogt (1963), bisher, SP, dipl. Migrationsfachfrau und Erziehungswissenschaftlerin. zvg Gabriel Santhiyapillai (1957), bisher, SP, Pfleger, Sakristan und Dolmetscher. zvg Anne Sutter (1953), bisher, SP, Primarlehrerin und pensioniert. zvg

Auffallend ist, dass alle gewählten SPler über 1000 Stimmen erreichten. Das war vor vier Jahren noch anders: Damals konnte einzig der designierte Einwohnerratspräsident Dave Roth (SP) die 1000er-Marke knacken.

Matthias Zehnder (1967), bisher, Grüne, Meisterlandwirt und Arbeitsagoge. zvg Eliane Fischer (1983), neu, Grüne, Politologin, stv. Geschäftsführerin Alliance Enfance. zvg Eliane Frei (1983), neu, Grüne, Managerin öffentlicher Verkehr. zvg Isabelle Schneider (1983), neu, Grüne, Projektleiterin, MSc Business Administration. zvg Julian Widmer (2000), neu, Grüne, Student Pflege. zvg

Am Sonntag schaffte diese Marke auch Matthias Zehnder mit 1056 Stimmen. Der 54-jährige Meisterlandwirt und Arbeitsagoge politisierte bisher als Grüner in der SP-Fraktion, suchte neue Kandidierende und stieg erstmals mit einer Grünen-Liste in den Wahlkampf. Dass von den acht Kandidierenden gleich fünf – auf Kosten der SP – den Sprung ins Gemeindeparlament schafften, ist für die Grünen ein grosser Erfolg. Der Wähleranteil beträgt 12,2%.

Von den bisherigen Parteien vergrösserte einzig die FDP den Wähleranteil

Fast die Hälfte seiner Stimmen holte Zehnder auf den Wahlzetteln der SP – nämlich 453. Viele SP-Wähler haben ihren Wahlzettel mit Namen der Grünen ergänzt. Das zeigt ein Blick in die Panaschierstatistik. Alle acht Grünen erhielten jeweils zwischen 221 und 453 Stimmen vom SP-Lager. Das ist Rekord.

Nadja Sträuli (1985), neu, GLP, Pflegefachfrau HF, Bildungsverantwortliche Pflege. zvg Oliver Hager (1977), neu, GLP, Architekt FH, Kreisplaner Kanton Aargau. zvg Florian Kurmann (1983), neu, GLP, Elektroinstallateur, Energietechniker HF. zvg

Wähleranteil zulegen konnte neben den Grünen und der GLP (Wähleranteil 8,1%) auch die FDP von 19 auf 20,9%. Als einzige der bisherigen Parteien fuhren die Liberalen einen Sitzgewinn ein. Damit machte die FDP den Verlust von 2017 wieder wett.

Philipp Umbricht (1963), bisher, FDP, lic. iur., Leitender Oberstaatsanwalt. zvg Tanja Ott (1978), bisher, FDP, Familienfrau. zvg Karin Hefti (1968) bisher, FDP, lic. oec. HSG, dipl. Wirtschaftsprüferin. zvg Martin Gautschi (1972), bisher, FDP, lic. rer. pol., Geschäftsführer. zvg Alex Heinemann (2000), neu, FDP, Student BSc Wirtschaftsingenieurwesen. zvg Matthias Knecht (1985), bisher, FDP, MSc ETH Chemie, Geschäftsführer. zvg Bruno Kaufmann (1972), bisher, FDP, dipl. Ing. ETH, IT Consultant. zvg Yanik Binder (1999), neu, FDP, Student. zvg

Mit dem 22-jährigen Yanik Binder und dem 21-jährigen Alex Heinemann sind mit dem Start der neuen Amtsperiode nächstes Jahr zwei junge Studenten Teil der FDP-Fraktion. Der dritte neue Student im Einwohnerrat ist der 21-jährige Julian Widmer von den Grünen. Er studiert Pflege.

Die Mobilisierung auf lokaler Ebene bereitet Mühe

Elsbeth Hofmänner (1957), bisher, Die Mitte, Architektin und Leiterin Baubewilligungswesen. zvg Heiko Loretan Kühnis (1969), neu, Die Mitte, Sektionsleiter Abteilung für Umwelt Kanton Aargau. zvg Claudio Ferrari (1957), neu, Die MItte, Unternehmer IT und Postautochauffeur. zvg

Mit 73 Jahren ist der pensionierte Lehrlingsbetreuer Fredy Bolt von der SP in der nächsten Legislatur der älteste Windischer Einwohnerrat.

Naomi Rupp (1997), bisher, SVP, Medizinstudentin. zvg Fabian Schütz (1995), bisher, SVP, Pricing und Revenue Analyst. Er hat einen Bachelor of Arts HSG. zvg Philipp Ammon (1987), bisher, SVP, Abteilungsleiter bei SBB Infrastruktur. zvg Novica Vidic (1987), bisher, SVP, Business Intelligence Consultant. Er hat einen Bachelor of Arts HSG. zvg Pascal Schlegel (1994), bisher, SVP, Master of Arts HSG. Er ist Lehrassistent und Doktorand HSG. zvg Irene Kistler (1980), neu, SVP, medizinische Praxisassistentin EFZ. zvg

Eine Verjüngung gab es auch in der SVP-Fraktion. Die Volkspartei kam noch auf einen Wähleranteil von 16,1% und verlor einen Sitz (2017: 16,9%; 2013: 23%). Und mit Werner Rupp und Fraktionspräsident Bruno Schmid wurden gleich zwei langjährige Einwohnerräte abgewählt, was SVP-Ortsparteipräsident Fabian Schütz sehr bedauert. Von einem schlechten Resultat mag er nicht sprechen, man werde weiterhin wachsam sein und neue Mitglieder suchen. Mühe bereitet der SVP die Mobilisierung auf lokaler Ebene.

Daniel Brassel (1971), bisher, EVP, dipl. Verfahrens-Ingenieur ETH. zvg Kathrin Büchli (1992), bisher, EVP, Financial Analyst. Sie hat einen Bacheolor of Science Wirtschaftsingenieurwesen. zvg Stefan Fehlmann (1969), bisher, EVP, eidg. dipl. Haustechnikplaner und Projektleiter. zvg

