Windisch Einwohnerratswahlen: Die FDP könnte mit ihrer Liste die Hälfte der Sitze besetzen Für die Gesamterneuerungswahlen von Ende November hat die FDP-Ortspartei 20 Kandidierende für das 40-köpfige Gemeindeparlament nominiert. Das Ziel ist es, zusätzliche Sitze zu gewinnen. 23.09.2021, 05.00 Uhr

Beim Fototermin sind 16 der 20 FDP-Kandidierenden dabei. zvg

Am Sonntag findet der erste Wahlgang für die Gesamterneuerungswahlen des Gemeinderats statt. Zwei Monate später, am 28. November, geht in Windisch nicht nur ein allfälliger zweiter Wahlgang über die Bühne, sondern das Stimmvolk wird auch das 40-köpfige Gemeindeparlament neu bestellen.