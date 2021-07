Windisch Eine Grafikdesign-Studentin und ein Modedesigner eröffnen ein Pop-up-Café im Schneideratelier Bis am 1. August können im Schneideratelier Textile-S spezielle Köstlichkeiten wie Coffee Jelly, Triple Pain au Chocolat-Gipfeli oder auch einfach nur ein einfacher Espresso genossen werden. Janine Walthert 09.07.2021, 05.00 Uhr

Modedesigner Luca Bernasconi und Grafikdesign-Studentin Larissa Haenggli führen das Pop-up-Café Isorno in Windisch. Bild: Severin Bigler

Larissa Haenggli und Luca Bernasconi fehlte es an Cafés, wenn sie früh morgens auf einer Velotour unterwegs waren. So entstand die Idee, welche laut Larissa Haenggli auch als «Utopie» bezeichnet werden kann: ein Pop-up-Café und -Laden zu eröffnen.

Als die Schneiderin Sibylle Bernasconi, Luca Bernasconis Mutter, mit ihrem Textile-S-Atelier mit Laden und Café in der Dohlenzelgstrasse 5 in die Sommerpause gehen wollte, packten die beiden ihre Chance. Haenggli sagt:

«Die Lokalität ist schön, der ‹Vibe› passt.»

Im Café kann unter anderem in Architekturbüchern gestöbert, die Kleider von Modedesigner Luca Bernasconi angesehen und auch bei schlechtem Wetter im Gartenhaus ein Kaffee genossen werden.

Sie setzen auf Selbstgemachtes

Haenggli und Bernasconi verkaufen ab Donnerstag, dem 8. Juli, was ihnen schmeckt und gefällt. So haben die beiden etwa das Getränk Coffee Jelly (ein Milchgetränk mit Kaffee-Gelatine-Würfel) – welches Haenggli auf ihrer Japanreise lieben gelernt hat – in ihr Angebot aufgenommen. «Wir sind bei Bäckereien und Cafés recht wählerisch», sagt Larissa Haenggli und Luca Bernasconi fügt an:

«Dazu sind wir auch schon eine halbe Stunde in der Stadt herumgelaufen.»

Auch das Bier von Fäze Bräu kann im «Isorno» gekauft werden. Bild: Severin Bigler

Für das Café bringt Grafikdesign-Studentin Larissa Haenggli Erfahrung im Service und Luca Bernasconi das Können als gelernter Confiseur mit. Auch andere Produkte, von Leuten aus ihrem Umfeld, werden angeboten. «Wir stehen hinter all diesen Angeboten – finden es cool, diese verkaufen zu können», sagt Haenggli und ergänzt:

«Wir verkaufen nur Dinge, die wir auch gerne hätten. Die Produkte müssen aber zur Stimmung im Laden passen.»

So werden etwa neben den Kleidern – designet vom Windischer selbst – und Druckkunstwerken von Larissa Haenggli auch das Bier von Fäze Bräu und Kaffeebohnen von Bones X Botanicals verkauft.

Die Druckkunstwerke von Larissa Haenggli werden hier verkauft. Bild: Severin Bigler

Auf was setzen die beiden? «Selbstgemachtes, Frisches und Produkte mit hoher Qualität», sagt die Zürcherin. So werden auch die zum Lunch servierten Focaccias, das Granola und ein Croissant mit salziger Füllung selbst hergestellt.

Die beiden wollen etwas Neues ausprobieren und ein neues Konzept in den Laden bringen. Denn: Sie möchten auch einen Stopp auf einer Velotour wert sein und wollen vor allem junge, moderne Menschen ansprechen, die eine Pause im Café Isorno nehmen.

Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt

Die Vorbereitungszeit und die Planung für das Pop-up-Café und -Laden dauerten insgesamt zwei Monate. Also einen Monat länger, als dieses überhaupt offen hat. Doch das stört die beiden nicht. Bernasconi sagt:

«Das ist in der Designbranche immer so. Ein fertiges Kleidungsstück ist immer nur die Spitze des Eisbergs – genauso ist es beim Pop-up-Café.»

Im Mai startete die Planung. Mitten in der Abgabezeit der Semesterprüfungen. Kein Problem für die Studentin Haenggli? «Diese Zeit war schon streng», gibt Larissa Haenggli zu und fügt an:

«Doch die Vorbereitung machte mir Freude. Nun bin ich in den Semesterferien und kann voll und ganz für das Café da sein.»

Natürlich habe es auch Probleme gegeben. Doch: «Trial and Error (zu Deutsch: versuchen und scheitern)», sagt der Modedesigner. «Ohne Fehler lernt man nichts.»

Auch Modedesigner Luca Bernasconi bietet seine Kleider an. Bild: Severin Bigler

Mit den Vorbereitungsarbeiten hat der gelernte Confiseur Luca Bernasconi auch die Freude am Backen wiederentdeckt. Der 28-Jährige, der für das Gebäck zuständig ist, sagt:

«Zum ersten Mal bin ich zu 100 Prozent frei, kann backen, was ich will. Nur in der Küchenausstattung bin ich etwas limitiert. Doch dafür lassen sich Lösungen finden.»

Einige Brötchen konnte er schon am Dorfmarkt testen. «Dabei stiessen meine Kreationen auf gutes Feedback», sagt der Windischer. Allgemein stösst die Idee der beiden auf positive Resonanz. «Die Leute freuen sich und sind gespannt, wie das Café werden wird», sagt Haenggli.

Ein Gipfeli gefüllt mit Aprikosenkonfitüre und ein Urdinkel-Frucht-Baumnuss-Brötli sind nur zwei der vielen Kreationen von Luca Bernasconi. Bild: Severin Bigler

Geöffnet bleibt das Café bis am 1. August

Haenggli und Bernasconi führen das Pop-up-Café und -Laden aus Freude: «Eine spannende Erfahrung, aus der wir für immer lernen können», sagt Bernasconi.

Das Pop-up-Café ist von Donnerstag bis Samstag jeweils von 8 bis 16 Uhr und am Sonntag von 9 bis 14 Uhr geöffnet. «Ausflüge werden vermehrt am Wochenende gemacht, deshalb haben wir sonntags offen», sagt Haenggli. Nicht so wie das Schneidereiatelier, das ansonsten von Mittwoch bis Samstag geöffnet ist.

Das Pop-up-Café und -Laden gibt es knapp vier Wochen. Der letzte Tag, der 1. August, wurde nicht bewusst gewählt, spiele ihnen aber in die Hände. «Irgendwie werden wir den letzten Tag feiern», sagt Bernasconi. «Wie dies sein wird, entscheiden wir spontan.» Wie es weitergehen wird, sehen die beiden nach dem 1. August. Haenggli sagt:

«Doch wir sind nicht abgeneigt, nochmals etwas Ähnliches zu versuchen.»

Auch Bernasconi ist vom Konzept erfreut: «Solche Hybride, also ein Café und ein Kleiderladen in einem, macht das Kleidereinkaufen bei mir etwas ungezwungener.»

Das Schaufenster des Ateliers: Ein Velo soll Ausflügler anlocken. Bild: Severin Bigler

Und weiter: «Eine gute Voraussetzung, ein weiteres Pop-up-Café zu eröffnen. Doch wir zwei Designaffinen haben immer 50 neue Ideen.»

Die Windischer Bevölkerung und auch Auswärtige können sich also noch auf einiges gefasst machen. Doch zuerst können an der Windischer Dohlenzelgstrasse 5 für einige Wochen viele spezielle und selbstgemachte Köstlichkeiten genossen werden.

