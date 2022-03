Windisch: Gemeinde soll klimapolitische Vorreiterrolle einnehmen

SP, Grüne und Grünliberale haben beim Gemeindehaus die Motion «Windisch 2040 treibhausgasneutral!» eingereicht. Sie wollen nicht bis 2050 warten und verlangen ein Konzept. Was in Zürich, Winterthur und Aarau möglich ist, soll auch in Windisch funktionieren.

31.03.2022, 05.00 Uhr