Windisch: Sechs Bushaltestellen sollen behindertengerecht werden

Windisch Diese Bushaltestellen sollen bis 2023 behindertengerecht werden – nicht alle wie vom Kanton ursprünglich vorgesehen Gleich drei Projekte für den Umbau von Bushaltestellen in Windisch liegen bis am 19. Juli öffentlich auf. Anfang 2021 intervenierte die Gemeinde noch gegen das kantonale Vorgehen im Zusammenhang mit den Anpassungen.

Im Oktober/November ist die Realisierung an den Bushaltestellen Gemeindehaus geplant. Bild: Maja Reznicek

Vor 18 Jahren ist das Behindertengleichstellungsgesetz (BehiG) in Kraft getreten. Es verlangt, dass beim öffentlichen Verkehr bestehende Bauten, Anlagen sowie die Fahrzeuge bis Ende 2023 hindernisfrei sind. Weil die Umsetzung bei allen Haltekanten bis zu diesem Zeitpunkt unmöglich und das Volumen im Aargau zu gross sei, habe der Kanton einen Priorisierungsplan erstellt, hielt Windisch in ihrem Geschäftsbericht 2020 fest. Integriert waren in diesen Plan auch die vier Haltestellen Zentrum, Gemeindehaus, Kath. Kirche und Weiermatt.

Doch der Gemeinderat Windisch lehnte das kantonale Vorgehen aus verschiedenen Gründen ab und intervenierte. Etwa seien die Bushaltestellen Gemeindehaus und Zentrum vom Departement Bau, Verkehr und Umwelt (BVU) nicht behindertengerecht gebaut worden, obwohl das BehiG seit 2004 rechtskräftig ist.

Dass die Einsprüche von Windisch Erfolg hatten, zeigt sich in den drei bis am 19. Juli öffentlich aufliegenden Strassenprojekten. Als Erstes in die Realisierungsphase gehen sollen für Gesamtkosten von 54’000 Franken die Bushaltestellen Gemeindehaus an der Hauserstrasse.

Anfang 2021 intervenierte Windisch gegen das Vorhaben des Kantons. Bild: Claudia Meier (2. März 2022)

Noch im Oktober/November ist die maximal dreiwöchige Ausführung vorgesehen, erklärt Projektleiter Tom Busslinger vom BVU auf Nachfrage der AZ.

Zwei Bäume werden entfernt und ein Kandelaber verschoben

Die heutigen Haltekanten für den Stopp Gemeindehaus werden in beiden Fahrtrichtungen über Busbuchten angefahren. Grosse Änderungen wird es bei diesen Stationen nicht geben, geplant seien Anpassungsarbeiten, sagt Busslinger.

Nur der Gehweg wird verbreitert. Bild: Maja Reznicek

Konkret: Der Gehweg wird im Einstiegsbereich von 2 auf 2,9 Meter verbreitert. Im technischen Bericht wird begründet:

«Mit der Projektierung wurde in Folge der erst vor kurzem umgesetzten Umbaumassnahmen/Erneuerung der Haltekanten (inklusive Fahrbahn) entschieden, die Busbuchten und die 16 Zentimeter Einstiegskantenhöhe zu belassen.»

Danach sollen im Jahr 2023 der Umbau der Bushaltestellen Zentrum und Kath. Kirche folgen. Sowohl die Haltekante A (Fahrtrichtung Brugg) als auch die Haltekante B (Fahrtrichtung Hausen) werden bei letzteren an der Hauserstrasse über Busbuchten angefahren.

Bei der Haltekante A war anfänglich ein Teilausbau der Bucht mit niveaugleichem Einstieg (22 Zentimeter hohe Haltekante) im Bereich der vorderen zwei Bustüren geplant. «Damit die bestehende, erst kürzlich erstellte Lärmschutzwand beibehalten werden kann, wurde die Verfolgung dieser Variante verworfen.»

Deshalb ist eine Erhöhung der bestehenden Haltekante im Einstiegsbereich von 10 auf 16 Zentimeter mittels eines Sonderbordsteins sowie eine Verbreiterung des Gehwegs im Bereich der zweiten Tür von 2 auf 2,9 Meter geplant. Zudem komme es zu leichten Lage- und Höhe-Anpassungen des Personenunterstands.

Auch die Linie 364 passiert die betroffenen Bushaltestellen teilweise. Bild: Michael Hunziker (25. November 2021)

Nördlich von diesem sollen weiter, um den Manövrierbereich für Rollstuhlfahrende freizuhalten, zwei bestehende Bäume entfernt und der vorhandene Kandelaber nach Südwesten versetzt werden.

Buswartehäuschen muss höhenmässig angepasst werden

Bei der Haltekante B ist in Folge der vorhandenen Platzverhältnisse die Busbucht «Vollausbau Gelenkbus ohne Nase» angedacht. Dies bedeutet eine Verlängerung der Bucht um zirka 20 Meter Richtung Brugg und die Erhöhung der Haltekante im Einstiegsbereich von 6 auf 22 Zentimeter respektive auf 16 Zentimeter mittels eines Sonderbordsteins. Ergänzend schreibt das BVU:

«Die benötigte Konstruktion erfordert eine zirka 13 Meter lange Erneuerung der Stützmauer mit Geländeranpassung auf der Parzelle 1597.»

Mit den Bauarbeiten werde das bestehende Buswartehäuschen höhenmässig angepasst. Für den Umbau der beiden Bushaltestellen entstehen Gesamtkosten von 520’000 Franken.

Bei den Bushaltestellen Zentrum an der Zürcherstrasse wird auch die Haltekante A (Fahrtrichtung Brugg) über eine Busbucht angefahren.

Für das Bauprojekt rund um die Bushaltestellen Zentrum sind zusammengerechnet 435’000 Franken budgetiert. Bild: Maja Reznicek

Ähnlich wie beim vorhergehenden Fall ist aufgrund der Platzverhältnisse die Variante «Vollausbau Gelenkbus ohne Nase» geplant: Diese bringt eine Verlängerung der Busbucht um zirka 10 Meter Richtung Gebenstorf, eine Erhöhung der Haltekante im Einstiegsbereich von 8 auf 22 respektive 16 Zentimeter mittels eines Kasseler-Sonderbords oder Ähnlichem mit sich.

Gesamtkosten von knapp 1,01 Millionen Franken entstehen

Die Anfahrt bei der Haltekante B (Fahrtrichtung Gebenstorf) erfolgt über eine Busbucht/seitlicher Fahrbahnhalt. Gemäss technischem Bericht ist ein Busbucht-Teilausbau mit niveaugleichem Einstieg im Bereich der vorderen zwei Türen vorgeschlagen.

Im Einstiegsbereich wird die Haltekante von 8 auf 22 respektive 16 Zentimeter erhöht, als Material dient ein Kasseler-Sonderbord oder Ähnliches. Ergänzend heisst es:

«Zur Gewährleistung der Manövrierbarkeit für Rollstuhlfahrende ist die östliche Seitenwand des Unterstandes zu entfernen.»

Für das Bauprojekt rund um die Bushaltestellen Zentrum sind zusammengerechnet 435’000 Franken budgetiert.

Die Höhe der Haltekante kann zum Hindernis werden. Bild: Claudio Thoma (24. Oktober 2018)

Bei allen drei Projekten wird darauf hingewiesen, dass nach den Bauarbeiten die normgerechte taktil-visuelle Markierung im Einstiegsbereich zu erstellen ist. Gesamthaft entstehen für die Vorhaben Kosten in der Höhe von knapp 1,01 Millionen Franken. Der Anteil der Gemeinde Windisch daran liegt laut Tom Busslinger bei 35 Prozent.

Die Anpassungen an den Bushaltestellen Weiermatt werden, so sagt der Projektleiter ergänzend, sicher erst nach 2023 stattfinden.

