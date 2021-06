Bereits im Jahr 1990 eröffnete die Sektion Brugg des Schweizer Alpen-Clubs (SAC) die Kletterwand Dägerli in Windisch – eine der ersten in der Nordwestschweiz. Zusätzlich übernahm der SAC Brugg 2014 den Boulderraum Gravity vom damaligen Sportgeschäft Arcta in der Brugger Altstadt.

Die Stiftung Faro unterstützen die Selbstständigkeit, Selbstbestimmung und soziale Integration von Personen mit psychischen und kognitiven Beeinträchtigungen und bietet diesen Menschen Wohnungen und Arbeitsmöglichkeiten. Das Angebot umfasst 89 Wohnplätze mit Beschäftigung und 100 geschützte Arbeitsplätze an verschiedenen Standorten.

Auf 600 Quadratmetern kann geklettert werden

Nach der Zusage der Stiftung Faro im Jahr 2018 begann ein langer Weg von der Planung bis hin zur Realisierung der Boulder- und Kletterhalle. Die 3500 Griffe montierte der SAC Brugg eigenhändig ab Anfang August. Die Halle öffnete am 1. September 2020 zum ersten Mal ihre Tore.

Es kann geklettert und gebouldert werden. Auf 600 Quadratmeter Wandfläche lassen sich über 30 verschiedene Routen mit Seil klettern, 120 bouldern. Beim Bouldern wird ohne Seil und auf Absprunghöhe geklettert.

Zutritt erlangen Besuchende durch einen QR-Code

Die Halle wird ehrenamtlich und freiwillig geführt, kann auch von Aussenstehenden benutzt werden. Weiter wird die Boulder- und Kletterhalle unbeaufsichtigt betrieben. Besuchende kaufen ihr Ticket oder Abo online und erhalten mit einem QR-Code Zugang zur Halle. Dank diesem System ist die Halle die ganze Woche von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Über die 15 Stunden verteilt, verzeichnet der SAC Brugg rund 60 Besuchende pro Tag.