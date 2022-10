Windisch: Mitte-Partei fordert Transparenz zum hohen Stromtarif

Aufgrund von personellen Veränderungen (insgesamt vier Abgänge bis November und ein Zugang) arbeitet das Elektrizitätswerk (EW) Windisch im operativen Betrieb in den nächsten zwölf Monaten mit der Brugger IBB Energie AG zusammen. «Die angespannte Lage auf dem Arbeitsmarkt verschärft den Fachkräftemangel und es ist äusserst schwierig, gut qualifizierte Fachleute im Bereich der Energieversorgung zu finden», schreibt der Gemeinderat Windisch am Montagabend in einer Mitteilung. Die Exekutive habe deshalb eine vorübergehende Zusammenarbeit mit der IBB Energie AG angestrebt, welche gemeinsam mit den bestehenden Mitarbeitenden des EW den operativen Betrieb lückenlos weiterführt. Die strategische Führung und die operative Verantwortung bleiben bei der Gemeinde Windisch. Die Mitarbeitenden des EW sind wie gewohnt unter der Telefonnummer 056 460 09 80 oder per Mail unter ew@windisch.ch erreichbar. Die Schalteröffnungszeiten bleiben unverändert. (cm)