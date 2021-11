Windisch Die Grünen treten erstmals mit einer eigenen Liste an Die Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen sind am Vindonissa-Markt in Windisch präsent. 08.11.2021, 05.00 Uhr

Die Grünen auf Tour durch Windisch (von links): Nicolas Frei, Isabelle Schneider, Tom Strebel, Eliane Frei, Matthias Zehnder, Sarka Weiersmüller und Eliane Fischer. Es fehlt Julian Widmer. zvg

Zu den Einwohnerratswahlen am 28. November treten die Grünen Windisch zum ersten Mal mit einer eigenen Liste an. Das Team mit acht Kandidatinnen und Kandidaten überzeuge durch vielfältige Kompetenzen, heisst es in einer Mitteilung.