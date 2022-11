22-jähriger FDPler kritisiert Einwohnerrat Windisch

Windisch «Die Bevölkerung weiss nicht, was hier abgeht»: 22-jähriger Einwohnerrat kritisiert das Parlament Alex Heinemann sitzt seit Anfang Jahr neu für die FDP-Fraktion im Windischer Gremium. Das Amt hatte sich der Student aber anders vorgestellt. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 17.11.2022, 05.00 Uhr

Einwohnerrat Alex Heinemann (FDP) ist im fünften Studiensemester im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen. Bild: Andrea Zahler

Alex Heinemann vergleicht die Situation mit einem Segelflug. «Man hält das Flugzeug immer auf einem sicheren Level in der Luft, um auf Kurs zu bleiben – und steuert es nicht planlos bis zum Boden.» Doch genau dies passiere aktuell bei vielen Entscheiden im Einwohnerrat Windisch.

Beispielsweise habe das Gremium sich beim neuen Schwimmunterrichtskonzept der Gemeinde gegen die kostengünstige Lösung mit bestehendem Lehrpersonal und für eine teure zusätzliche Schwimmlehrperson entschieden. Obwohl dafür keine Ressourcen vorhanden seien. Der leidenschaftliche Aviatiker ist sich sicher:

«Es ist nicht im Sinne der Bevölkerung, einfach alles durchzuwinken, egal wie hoch der finanzielle Aufwand dafür ist.»

Seit Anfang 2022 sitzt Heinemann, der einen jüngeren Bruder hat und jahrelang Trompete spielte, für die FDP im Parlament der Gemeinde. Es ist das erste politische Amt des heute 22-Jährigen.

Ab dem Schuljahr 2023/24 soll das neue Schwimmkonzept in Windisch gelten. Bild: AZ Archiv

Doch als ihn die Fraktion vor mehr als einem Jahr anfragte, ob er neben seinem Studium im Wirtschaftsingenieurwesen und der 40-Prozent-Anstellung im Bereich Nachhaltigkeit der Brugg Group auch eine Kandidatur in Erwägung ziehen würde, überlegte er nicht lange: «Ich fand es eine coole Sache und auch wichtig, dass sich junge Leute politisch einsetzen.» Ausserdem habe er seinem Land etwas zurückgeben und sich engagieren wollen: «Wir haben es so gut in der Schweiz.»

Im Januar startete der Windischer dann «sehr motiviert für einen kameradschaftlichen, respektvollen Umgang im Rat und pragmatischem, lösungsorientierten Entscheiden im Sinne der Bevölkerung» in die Legislaturperiode. Inzwischen sei diese Vorstellung aber zerstört worden.

Alle sachlichen Hinweise zur Abstimmung wurden ignoriert

Nach knapp elf Monaten Amtszeit machte der FHNW-Student seiner Frustration in einem Leserbrief Luft. So kritisiert Alex Heinemann, dass SP und Grüne mit ihrer Anzahl an Ratsmitgliedern meist die Überhand hätten. Aktuell besetzen die beiden Parteien 17 der insgesamt 40 Einwohnerratssitze.

Es spiele keine Rolle, ob die anderen Parteien anwesend seien oder nicht. Dabei stört Heinemann etwas besonders, wie er gegenüber der AZ erklärt:

«Es wird kein Konsens gesucht, sondern einfach das Parteiprogramm durchgepaukt.»

Dies sei für eine nachhaltige Entwicklung von Windisch nicht zielführend: «Man sollte die Vorstösse auf sachlicher und fachlicher Ebene anschauen.»

Der Einwohnerrat Windisch tagt seit Pandemiebeginn vor allem im Campussaal Brugg-Windisch. Bild: Maja Reznicek

Ein persönlicher Tiefpunkt sei dabei für ihn die Diskussion um die Motion «Windisch 2040 treibhausgasneutral!» gewesen. Mit dieser forderten SP, Grüne und Grünliberale vom Gemeinderat, bis Ende 2023 ein Konzept zu erarbeiten, «das den Weg dahin aufzeigt, dass Windisch bis 2040 netto keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre abgibt».

Durch seinen Job kenne er, sagt Heinemann, sich gut mit der Klimamaterie aus und habe sich im Vorfeld intensiv mit anderen Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten ausgetauscht. Aber:

«Alle meine sachlichen Hinweise zur Abstimmung wurden ignoriert oder man hat mich für meinen Einwand belächelt.»

Nun dürfe die Windischer Verwaltung ein offenes, unklares Projekt ausarbeiten. Es sei egal, was rechts einwende, schlussendlich werde alles angenommen. Aktuell könne Heinemann nicht hinter den Entscheiden des Einwohnerrats stehen.

«Ob bei der SP-Fraktion die Individualmeinung noch ein Thema ist?»

Besonders kritisiert Alex Heinemann, dass der Einwohnerrat mit dem aktuellen Verhalten nicht im Sinne der Bevölkerung handle. Doch sind die Mitglieder nicht gerade frisch vom Volk selbst gewählt worden? Das stimme, antwortet der 22-Jährige auf den Einwand der AZ und ergänzt:

«Die Parteiverteilung ist auch immer schon so gewesen.»

Dies wisse er von seinem Grossvater, ehemaliger Windischer Gemeinderat, und seinen Eltern, die sich beide ebenfalls politisch in der Gemeinde engagierten.

Heinemann ist in der Gemeinde Windisch aufgewachsen. Bild: Michael Hunziker

Nichtsdestotrotz hinterfragt Heinemann die Zusammensetzung: «Die Bevölkerung weiss nicht, was im Einwohnerrat abgeht, wie viel Geld immer durchgelassen wird. Ich bezweifle, dass alle so extrem denken und handeln würden wie gewisse Volksvertreter.»

Gerade SP und Grüne würden starr ihrer Parteilinie folgen. Als Beispiel nennt Heinemann die Genehmigung des Kostenpunkts von 40’500 Franken für die sprachliche Frühförderung im Budget 2023. «Der Kanton fördert in ausgewählten Gemeinden dieses Projekt, um Erfahrungen zu sammeln. Da frage ich mich, ob es sozial ist, der Bevölkerung Geld aus der Tasche zu ziehen, auch wenn man erst einmal die Ergebnisse der anderen Gemeinden hätte abwarten können.»

Auf Gemeindeebene sei man zudem viel näher bei der Bevölkerung, entscheide oft über nicht-politische Themen und sollte zu einem Konsens kommen. Windisch befinde sich nicht in der exklusiven Lage wie die Stadt Brugg, habe nicht so viel Geld.

Der Neubau des Schulhauses Dohlenzelg wird im Januar 2023 eines der Haupttraktanden im Einwohnerrat Windisch sein. Bild: Severin Bigler

Gerade im Hinblick auf den Neubau des Schulhauses Dohlenzelg mit einem Kostendeckel von 34,3 Millionen Franken gelte es, das Budget zu schonen. «Auch die anderen Primarschulhäuser sind nicht neu, irgendwann müssen sie angepackt werden», gibt Heinemann zu bedenken. Ausserdem stört ihn an der SP-Fraktion: «Alle stimmen genau gleich. Ob da die Individualmeinung noch ein Thema ist?»

Bevölkerung soll besser über Entscheide informiert werden

Noch steht Alex Heinemann erst im ersten seiner vier Amtsjahre. Auf die Frage, wie er gedenkt, die von ihm beschriebenen Herausforderungen anzupacken, stutzt der Student kurz. Die Ausgangslage sei schwierig, weil die Einwohnerräte erst gerade gewählt worden seien.

Alex Heinemann, Windischer Einwohnerrat. Bild: Andrea Zahler

Wichtig findet Heinemann, die Windischerinnen und Windischer über die im Gremium getroffenen Entscheide besser zu informieren und transparenter gegen aussen zu sein, sodass – wenn nötig – ein Referendum ergriffen werden könnte:

«Ich bin überzeugt, wenn die Bevölkerung sieht, wie entschieden wird, würde sie sich dagegen wehren.»

Vorstellen könnte er sich als Informationstool auch Online-Methoden einzusetzen, um ebenso die jüngere Generation anzusprechen.

Gleichzeitig gelte es, den Dialog innerhalb des Einwohnerrats wieder zu eröffnen. Vielleicht könne man sich dabei an anderen Gemeinden orientieren, die mit ähnlichen Problematiken kämpfen und bereits Lösungen gefunden haben. Mitziehen würde Heinemann dabei auf jeden Fall: Eine Kandidatur für die Amtsperiode ab 2026 könne er sich jetzt schon vorstellen.

