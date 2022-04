Hauptacts für zweites Sub Divo Festival in Windisch stehen fest

Windisch «Die Auswahl war eine rechte Challenge»: Jetzt verraten die Veranstalter des Sub Divo Musikfestivals erste Hauptacts Am 2. und 3. September findet der Anlass im Amphitheater in Windisch zum zweiten Mal statt. Mitorganisator Jonathan Schenker erklärt, was bei der diesjährigen Ausgabe neu ist. Maja Reznicek 02.04.2022, 05.00 Uhr

Doppelt so viel Zeit, doppelt so viel Gäste: Im Gegensatz zur ersten Ausgabe ändert sich beim Sub Divo Festival einiges. zvg

Bis zu 700 Musikbegeisterte sollen in der ersten Septemberwoche zwischen den alten Mauern tanzen. Mit 300 bis 350 Besucherinnen und Besucher rechnen die Veranstalter des Sub Divo Festivals pro Tag, sagt Jonathan Schenker am Telefon. Der Mitorganisator ergänzt: «Das ist aber sehr vom Wetter und davon, was parallel läuft, abhängig.»

In fünf Monaten findet die zweite Ausgabe des Open Airs mit Fokus auf das Genre Alternativ- und Indie Rock statt. In diesem Jahr erwartet die Teilnehmenden im Amphitheater in Windisch doppelt so viel Action: Der Anlass ist nicht mehr ein-, sondern zweitägig.

Fast genau ein Jahr später findet die zweite Ausgabe vom Sub Divo Festival statt. zvg

Die Zusammenstellung der diesjährigen Bands bezeichnet Schenker als «rechte Challenge». Es sei ein langer Prozess gewesen, der bereits im Dezember startete. An zu wenig Vorschlägen lag es jedoch nicht.

Jonathan Schenker, Mitorganisator. zvg

Der 22-Jährige verrät mit einem Lachen:

«Mit der Liste an Bands, die wir am Anfang gefüllt haben, hätte man drei bis vier Festivals veranstalten können.»

Der Verein Vindonissa Revival, der hinter dem Sub Divo steckt, berücksichtige besonders lokale und jüngere Bands. «Im Aargau gibt es schon eine grosse Auswahl», erklärt Schenker.

Daneben werden aber auch «erfahrenere Acts» in Windisch auftreten. Man wolle niemanden ausschliessen und «coolen, innovativen Bands» eine Plattform bieten.

Zwischen neun und zehn Acts treten auf

Mittlerweile sind die vier Hauptacts des Festivals bekannt: Auf der Bühne werden gleich zwei Badener Bands stehen, darunter One Sentence. Supervisor. Diese setze auf psychedelische Elemente, aufbauende Strukturen und hypnotisierende Melodien.

Daneben spielen ein Ostschweizer Duo und das Zofinger Trio Bell Baronets. «Sie machen alle sehr verschiedene Musik und wir freuen uns bei allen wahnsinnig, dass sie dabei sind», fügt Jonathan Schenker an.

Das restliche Programm neben den Headlinern soll im Laufe der nächsten Wochen Stück für Stück veröffentlicht werden. Der Mitorganisator verrät: Darunter sind Finalistinnen und Finalisten des Nachwuchsfestivals BandX Nordwest. Komplett gefixt ist das Programm des Non-Profit-Open-Airs noch nicht.

Das Organisationskomitee sei bei der Planung im Endspurt, die letzten Abklärungen und Verhandlungen laufen. Insgesamt treten zwischen neun und zehn Acts auf. Schenker sagt:

«Das sind pro Tag weniger Bands als letztes Jahr, dafür spielen sie etwas länger.»

Zudem habe das Rahmenprogramm so mehr Raum. Dies könne 2022 in grösserem Rahmen stattfinden – und das hat vor allem einen Grund.

Sie riefen das Sub Divo Festival ins Leben (von links): Jona Maraque, Alexandre Zurkinden, Orlando Nadig und Jonathan Schenker. zvg

Bestand der Verein Vindonissa Revival bei der ersten Ausgabe des Festivals nämlich noch aus vier Personen, sind inzwischen 14 Ehrenamtliche Teil des Organisationskomitees. Das ermögliche es, grössere Projekte in Angriff zu nehmen, sagt Schenker. Ein bis zwei Stunden pro Woche investieren die Beteiligten seit Dezember in die Veranstaltung, es «mache aber auch viel Spass».

Zweitagespass wird bei 50 Franken liegen

Wie die Veranstaltenden bereits im Januar erklärten, ist in diesem Jahr im Eingangsbereich des Festivals ein Markt von lokalen Kunstschaffenden geplant. Werke von Schmuck bis Skulptur liessen sich hier erwerben. Wer vor Ort sein wird, konnte Jonathan Schenker am Donnerstag noch nicht verraten.

Zusätzlich soll es einen interaktiven «Erlebnispfad» auf dem Gelände des Amphitheaters geben:

«Wir wollen künstlerisch und spielerisch auf die Location eingehen.»

Dabei durchlaufen die Festivalbesuchenden einen Postenlauf mittels App oder Karte. «Das gibt dem Anlass eine aktive Komponente – etwa bei gemeinsamen Spielen – und gleichzeitig erfährt man etwas über die Lokalität.» Auch bei der Gastronomie wird ausgebaut. Man sei mit regionalen Betrieben für Streetfood-Stände im Gespräch.

Auch 2022 wird es bei einer Bühne bleiben. zvg

Weiterhin liege der Fokus auf einem nachhaltigen und regionalen Angebot. Gemäss Schenker soll aber mehr für verschiedene Bedürfnisse geboten werden, etwa bei der veganen oder vegetarischen Auswahl.

Trotz umfangreicherem Rahmenprogramm werden die Ticketpreise für das Sub Divo kaum steigen. Ein Zweitagespass liegt bei 50 Franken, ein Tagespass etwas über 25 Franken. Am Samstag, 3. September, startet das Festival bereits am frühen Nachmittag, sodass der Markt auch für neugierige Anwohnende richtig zur Geltung kommen könne. Freitags eröffnen die Veranstalter dann wie im letzten Jahr. Ab dem späten Nachmittag des 2. Septembers heisst es im Amphitheater: «Brot, Spiele und gute Musik.»