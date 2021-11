Entscheide des Windischer Einwohnerrats: Hochhäuser umstritten

Windisch Der Umgang mit den Hochhäusern ist und bleibt der grosse Zankapfel – was der Einwohnerrat entschieden hat Keine Einigkeit herrscht im Windischer Einwohnerrat zum Thema Hochhäuser: Ganz am Ziel ist die revidierte Nutzungsplanung noch immer nicht. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 04.11.2021, 15.50 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick vom Centurion Tower: Der Einwohnerrat weist die überlagernden Hochhauszonen zurück im Perimeter rund um den Bahnhof. Michael Hunziker (20. Oktober 2021)

Freude auf der linken, Kopfschütteln auf der rechten Seite: Der Umgang mit den Hochhäusern hat – erneut – zu einer langen, intensiven Debatte geführt im Einwohnerrat Windisch. Vize­präsidentin Rosi Magon (SP) gab am Mittwochabend gleich zu Beginn ihrer Hoffnung Ausdruck, dass es – nach zwei Rückweisungen im November 2018 und September 2020 – gelinge, die Ziellinie zu überqueren und einen Schlussstrich zu ziehen bei der revidierten Nutzungsplanung mit den nun vom Gemeinderat vorgeschlagenen präzisierten Bestimmungen zu den Hochhäusern. Sie sprach von einer geschärften Version.

Anderer Meinung war ihre Parteikollegin Mirjam Aebischer. Es gebe absolut keine Dringlichkeit, die Bau- und Nutzungsordnung abzuschliessen und die Berechtigung für Hochhäuser zu vergeben, so die SP-Einwohnerrätin. Nicht in Frage stellte sie den Hochhaus-Standort im Gebiet Winkel. Mit der Planung für das Gebiet «Stadtraum Bahnhof Brugg Windisch» aber habe sich die Ausgangslage grundsätzlich verändert, begründete Mirjam Aebischer. Sie stellte den Rückweisungsantrag, dass in diesem Perimeter – Bachthalen/Campus und Arbeitszone Kabelwerk – auf überlagernde Hochhauszonen verzichtet wird. Denn es liegen, hielt sie fest, zwei Planungsansätze vor, die sich widersprechen.

Aus dem gleichen Grund forderte Mirjam Aebischer die Streichung des Hochhauskonzepts. Dieses würde, führte sie aus, die Planung dominieren, in eine ganz bestimmte bauliche Richtung lenken. Der Einfluss der Gemeinde und die versprochene Partizipation der interessierten Bevölkerung wären eingeschränkt. Fredy Bolt (SP) bezeichnete die Hochhauszone als eine Hypothek für die Zukunft. Mit dem Hochhauskonzept habe sich der Gemeinderat, so sein Eindruck, in eine Sackgasse verrannt, aus der er selber den Ausweg nicht mehr finde.

Bei einem Nein fehlt ihnen die Rechtssicherheit

Matthias Knecht (FDP) hielt dagegen. Die Rückweisung schaffe keine Rechtssicherheit. Die Folge sei, dass wichtige Entscheide und Entwicklungschancen verpasst würden. Mit der Hochhaus­zone fügte er an, bestehe keine Pflicht, Hochhäuser zu bauen, sondern lediglich eine Möglichkeit. Elsbeth Hofmänner (Die Mitte) unterstützte diese Ausführungen. Sage der Einwohnerrat Nein, dann fehlen in diesem Gebiet jegliche Bestimmungen. Der Fall sei damit allerdings nicht abgeschlossen und das Thema müsse nochmals von vorne gestartet werden.

Weder Hofmänner noch Knecht fanden Gehör: Der Rückweisungsantrag der SP wurde mit 18 zu 14 Stimmen angenommen. Gestrichen wurde– mit 19 zu 13 Stimmen – ebenfalls das Hochhauskonzept in der Bau- und Nutzungsordnung.

Auf dem Areal ist der Neubau einer Kirche geplant

Wenig umstritten war bei den 35 anwesenden Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten – von insgesamt 40 – die Zonenzuteilung der Parzelle 1288. Diese wurde mit 27 zu 0 Stimmen angenommen. Auf dem Areal an der Unteren Klosterzelgstrasse plant die Evangelisch-Methodistische Kirche (EMK) den Neubau einer Kirche. Stefan Fehlmann (EVP), Elsbeth Hofmänner (Die Mitte) und Matthias Knecht (FDP) zeigten sich überzeugt, dass eine gute, quartierverträgliche Lösung gefunden wurde.

Fredy Bolt (SP) dagegen kritisierte das Verfahren, das seiner Meinung nach nicht korrekt abgelaufen ist. Im Planungsbericht werde nichts gesagt über die Mitwirkung. Der Einwohnerrat entscheide also in Unkenntnis über die Bedenken, die angebracht worden waren.



Verhandlungen über Beteiligung sollen aufgenommen werden

Mit grosser Mehrheit angenommen hat der Einwohnerrat weiter den Kredit von 1,815 Mio. Franken für die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens und der Badewassertechnik im Freibad Heumatten. Philipp Ammon (SVP) und Karin Fehlmann (SP) sprachen von einer sinnvollen Variante, einem guten Kompromiss und freuten sich über den Erhalt der Infrastruktur und des wichtigen Freizeitangebots.

Das Nichtschwimmerbecken im Freibad Heumatten kann saniert werden. mhu (8. Mai 2013)

Diesen Aussagen schlossen sich Tanja Ott (FDP), Elsbeth Hofmänner (Die Mitte) sowie Stefan Fehlmann (EVP) an. Mit den Nachbargemeinden müssen nach ihrem Dafürhalten aber die – bisher gescheiterten – Verhandlungen wieder aufgenommen werden über eine finanzielle Beteiligung. Ansonsten sei zu prüfen, ob die Eintrittspreise für Einheimische und Auswärtige anzupassen seien.

Auch Kanton soll sich an Kosten beteiligen

Unbestritten war der Gemeindeanteil von 2,45 Mio. Franken am Neubau der Spinnereibrücke. Diese sei sehr wichtig für ganz Unterwindisch, betonte Daniel Brassel (EVP). Thomas Wernli (SP) sprach von einem sehr schönen Werk, Martin Gautschi (FDP) lobte den Projektwettbewerb. Er stellte aber, wie auch Elsbeth Hofmänner (Die Mitte), die Frage, ob statt einer Fahrbahnbreite von 4 Metern nicht auch 3 Meter ausreichend wären. Klar angenommen wurde der Zusatzantrag von Philipp Ammon (SVP). Der Gemeinderat wird beauftragt, die Verhandlungen voranzutreiben mit dem Kanton über eine Kostenbeteiligung.

Wie auf dieser Visualisierung soll sich die Spinnereibrücke zwischen Windisch und Gebenstorf dereinst präsentieren. zvg/Kai Timmermann

Weiter genehmigt hat der Einwohnerrat das revidierte Musikschulreglement – samt Zusatzantrag von Fabian Schütz (SVP): Verzichtet wird in den Formulierungen auf den Genderstern, verwendet wird stattdessen die von der Bundeskanzlei empfohlene Schreibweise.

Kein Gehör fand Schütz mit seinen Ausführungen zur geplanten Installation einer Fotovoltaikanlage auf dem Dach der Heilpädagogischen Schule. Er machte einige Fragezeichen zu den Zahlen in der Botschaft. Für ihn sei die Strategie nicht nachhaltig und nicht durchdacht. Der Einwohnerrat war anderer Meinung, hiess sowohl die 925'000 Franken für die Erneuerung des Dachs als auch die 100'000 Franken für die Fotovoltaikanlage klar gut.

Postulat betreffend Laptops wird nicht überwiesen

Deutlich bewilligt wurden der Kredit von 1,5 Mio. Franken für den Wert­erhalt und die Ausbauten im Netz des Elektrizitätswerks, genau wie der Kredit von 1,46 Mio. Franken für An­schaffung und Installation von intelligenten Zählern, sogenannte Smart Meter, sowie der Kredit von 60'000 Franken für die Projektierung des Ausbaus des Lichtwellenleiter-Netzes – nach kurzer Diskussion über die finanzielle Situation der Firma e-sy AG, von der die notwendigen Komponenten beschafft werden.

Nicht überwiesen wurde gegen Schluss der dreistündigen Sitzung das Postulat von Philipp Amon (SVP) betreffend kostenlose Abgabe der Laptops an die Schülerinnen und Schüler nach Abschluss der Oberstufe.