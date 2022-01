Einwohnerrat Windisch startet mit sieben Parteien in Amtsperiode

Windisch Der Einwohnerrat startet neu mit sieben Parteien in die Amtsperiode In Windisch werden die Mitglieder des 40-köpfigen Gemeindeparlaments in Pflicht genommen und diverse Amtsträger gewählt. Michael Hunziker 10.01.2022, 17.20 Uhr

Philipp Umbricht (FDP) ist vorgeschlagen als Präsident (links), Daniel Brassel als Vizepräsident des Einwohnerrats. Bilder: zvg

An der konstituierenden Sitzung des Windischer Einwohnerrats am Mittwoch, 19. Januar, werden die 40 Mitglieder des Gemeindeparlaments sowie die Mitglieder der fünfköpfigen Steuerkommission in Pflicht genommen für die Amtsperiode 2022–25. In der Folge stehen diverse Wahlen an. Als Einwohnerratspräsident für die Jahre 2022 und 2023 vorgeschlagen ist Philipp Umbricht (FDP), als Vizepräsident Daniel Brassel (EVP). Als Stimmenzähler kandidieren Heiko Loretan Kühnis (Die Mitte) sowie Anne Sutter (SP).