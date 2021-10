Windisch: Strassennetz stösst an seine Grenzen

Windisch «Das Strassennetz in der Region stösst an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit»: Was ist mit dem Verkehrsmanagement? Die Windischer SP-Einwohnerrätin Luzia Capanni will wissen, wie es um das Verkehrsmanagement Region Brugg sowie die Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs steht. Michael Hunziker Jetzt kommentieren 26.10.2021, 17.00 Uhr

Über 40'000 Fahrzeuge verkehren täglich durch das Zentrum von Windisch. Claudia Meier (1. Juli 2020)

Die Südwestumfahrung Brugg ist eröffnet, seit dreieinhalb Wochen rollen die Fahrzeuge über die neue Strasse zwischen Wildischachen in Brugg und Autobahnzubringer Hausen. Die Windischer SP-Einwohnerrätin Luzia Capanni erkundigt sich nun beim Gemeinderat danach, wie es um das Verkehrsmanagement Region Brugg steht.

Dieses umfasst gemäss kantonalem Departement Bau, Verkehr und Umwelt verschiedene Massnahmen mit folgenden Themengebieten: Steuerung und Lenkung des Verkehrs; punktuelle bauliche Verbesserungen der bestehenden Verkehrsanlagen; Information der Verkehrsteilnehmenden über Verkehrssituation und Routenwahl.

ÖV-Benutzende verpassen Züge nach Aarau und Zürich

Täglich verkehren durch das Zentrum von Windisch über 40'000 Fahrzeuge, zusätzlich sind in den Bussen des öffentlichen Verkehrs rund 15'000 Fahrgäste unterwegs, stellt Luzia Capanni in ihrer Kleinen Anfrage fest. «Das Strassennetz in der Region stösst an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit.» Leidtragende seien unter anderem die Nutzer des öffentlichen Verkehrs (ÖV), die durch die Verspätungen häufig die Züge nach Aarau oder Zürich verpassen.

Luzia Capanni ist SP-Einwohnerrätin in Windisch. Britta Gut (2. September 2020)

Das Verkehrsmanagement Region Brugg liege seit langem vor, fährt die SP-Einwohnerrätin fort. Ziele des Konzepts seien die Verstetigung des Verkehrs im Zentrum Brugg-Windisch, die Bevorzugung des öffentlichen Verkehrs sowie die Entlastung des Siedlungsgebiets von überlasteten Verkehrsachsen.

Luzia Capanni verweist auf den Synthesebericht des Departements Bau, Verkehr und Umwelt aus dem Jahr 2010. Das Verkehrsmanagement, ist diesem zu entnehmen, unterstützt die Wirksamkeit der Südwestumfahrung Brugg und sichert dessen Entlastungswirkung. Je mehr Eigentrassee und je mehr vom motorisierten Individualverkehr getrennte Führung zur Verfügung steht, desto mehr kann der öffentliche Verkehr seine Vorteile in den städtischen Gebieten ausspielen, heisst es weiter. «Je näher am Zentrum, desto wichtiger ist die Priorisierung des öffentlichen Busverkehrs.» Durch die Sicherstellung eines betrieblich zuverlässigen und attraktiven öffentlichen Verkehrs können gemäss Synthesebericht zusätzliche Mobilitätsbedürfnisse umwelt- und siedlungsverträglicher abgewickelt werden.

Das nächste Megaprojekt steht bereits an

Mit der Festsetzung des Richtplans für die sogenannte Zentrumsentlastung sei der erste Meilenstein für das nächste Mega-Infrastrukturprojekt gelegt, führt Luzia Capanni aus. Ob dieses dann aber tatsächlich in einem weiteren Jahrzehnt umgesetzt werde, stehe noch in den Sternen. Luzia Capanni:

«Der öffentliche Verkehr wird bis dahin weiter im Stau stehen und eine Fahrplansicherheit kann nicht garantiert werden.»

Anders gesagt: Die Umsetzung der Massnahmen gemäss Verkehrsmanagement wären laut Luzia Capanni dringend.

Die SP-Einwohnerrätin möchte nun wissen, was seitens des Gemeinderats in dieser Legislatur unternommen worden ist, um die Attraktivität des öffentlichen Verkehrs zu steigern und die Fahrplansicherheit in Windisch zu verbessern. Ebenfalls fragt sie, wie der Stand ist bei der Umsetzung der Dosierungsanlagen im Seebli und beim Kreisel Baschnagel und wann diesbezüglich die letzten Verhandlungen geführt worden sind mit der Gemeinde Hausen und mit dem Kanton. Ebenfalls stellt Luzia Capanni die Frage, ob Eigentrasses für den öffentlichen Verkehr in Stosszeiten vorgesehen sind und welche konkreten Schritte angedacht sind, «um den öffentlichen Verkehr nicht weitere Jahre im Stau stehen zu lassen».