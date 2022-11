Sandro Roth aus Windisch wird Kaffee-Schweizer-Meister

Windisch Cocktail und Kaffee: Ein 100-tägiges Coronaprojekt machte ihn zum Schweizer Meister Im Oktober trug die Special Coffee Association in Zürich die Kaffee-Meisterschaften aus. Durch viel Zufall befand sich auch Sandro Roth unter den Teilnehmenden. Nun strebt der gelernte Dekorationsgestalter die nächste Stufe an. Gleichzeitig konnte der Traum von einem Unternehmen verwirklicht werden. Noah Merz Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

Sandro Roth zeigt Zutaten für seine selbst kreierten Rezepturen in der Kategorie coffee in good spirits in seinem Zuhause. Alex Spichale

Ausser einer Kaffeemaschine in der Küche scheint nichts auf einen amtierenden Schweizer Meister im Mixen von Cocktail und Kaffee hinzudeuten. Wirklich überraschend ist das aber nicht. Denn Sandro Roth war anfänglich alles andere als ein Kaffee- wie Cocktailkenner.

Nur ganz zufällig und durch die Coronapandemie sowie die dazugewonnene Zeit starteten Sandro und seine Frau Lavinia ein 100-tägiges Projekt. Um sich dabei für etwas zu inspirieren, nutze das Ehepaar die Methode Ikigai. Diese sieht vor, die Interessen jeglicher Individuen durch beantwortete Fragen herauszufinden. So lancierte der 34-Jährige sein Cocktail- und Kaffeeprojekt. Dabei experimentierte er täglich mit zwei bis drei verschiedenen alkoholischen Getränken, Kaffeebohnen und gelegentlich Sirup. Roth verrät:

«Ich fand lediglich 33 meiner 100 Cocktails geniessbar.»

Zudem lud er Bilder des fertigen Cocktails und des zugehörigen Rezepts jeweils auf seinem Instagram-Kanal hoch.

Ideen und Kreativität begleiten sein Leben

Anzeichen für seine Experimentierfreude bestanden bereits als Jugendlicher. «Ich habe angefangen, Fahrräder aus Velobörsen zu ersteigern. Ferner nahm ich die Fahrräder auseinander, ersetzte die Leuchten oder Speichen und liess den Velorahmen frisch lackieren. Ich wollte das schönste Velo im Dorf besitzen», erzählt Roth.

In der Schule galt Roth als Querulant. Ohnehin sei das Schulsystem für ihn nicht leicht gewesen. Nach einem Zwischenjahr und dreimonatigem Praktikum als Fotograf entschied sich Roth für eine Ausbildung zum Dekorationsgestalter.

Sandro Roth an der Schweizer Meisterschaft 2022 in Zürich. Im Video erklärt er seine Gewinner-Cocktails. YouTube: Swiss SCA

Damit legte er sich unbewusst ein wertvolles Rüstzeug für seine berufliche Zukunft an. Wegen seiner Arbeit als Raumgestalter bei Pfister in Suhr, kam er in Kontakt mit unzähligen Möbeldesignern und Fotografen. Vor allem beflügelten ihn die Designer dazu, ein Studium in Industriedesign in Angriff zu nehmen.

Wie es der Zufall wollte, erhielt Sandro einen Studiumsplatz in der Florenz Design Academy (FDA) in Florenz. Dabei spielte ihm die Ungewissheit der Italiener in die Karten. Durch sein vorgewiesenes Fähigkeitszeugnis erachteten die Verantwortlichen dieses als Bachelorabschluss. Somit stieg Sandro Roth direkt in das Masterstudium ein.

Ein Glücksfall, wie sich herausstellte. Während seines zweijährigen Studiums lernte er Lavinia aus Kanada kennen. Beide verstanden sich auf Anhieb, was schliesslich zu einer Fernbeziehung führte.

Um die Beziehung zu Lavinia aufrechtzuerhalten, besuchten sie sich gegenseitig in ihren Ferien. So entstand auch erstmals der Traum eines eigenen Unternehmens.

Eine Nachricht änderte alles

Nach dreijährigem Hin und Her, zog Lavinia zu Sandro in die Schweiz. Sie gründeten Irix Design Schweiz. Ihr Aufgabenbereich liegt darin, für Firmen jegliche gewünschte Objekte oder Vorstellungen zu entwerfen und zu produzieren. Gleichzeitig arbeitete Sandro bis 2020 als Leiter der Designabteilung für Licht+Raum. Heute arbeitet er schon Vollzeit für das Unternehmen seiner Frau.

Über 100 verschiedene Mischungen aus Cocktail und Kaffee hat Sandro Roth bisher ausprobiert. Alex Spichale

Währenddessen lief das Coronaprojekt, die Fotos auf dem Instagram-Kanal mehrten sich laufend. Dann eines Tages erhielt der Windischer auf Instagram eine Nachricht. Milo Kamil, damaliger Schweizer Meister im Mixen von Cocktails und Kaffee wurde aufmerksam. «Wir sehen uns an der Schweizer Meisterschaft?» Entgeistert und verwundert über diese Frage, antwortete Roth: «Welche Schweizer Meisterschaft?» Daraufhin klärte ihn Kamil auf.

«Es hörte sich alles mega spannend an, aber auf einer Bühne zu stehen und etwas zu präsentieren, übermannte mich mit einem mulmigen Gefühl», erzählt Roth.

Zwei Freunde unterstützen sich

Nach einigen Monaten meldete sich Kamil erneut, mit Erfolg. Die inzwischen zwei befreundeten Männer unterstützen sich daraufhin gegenseitig. Roth wurde auf die Schweizer Meisterschaft 2022 vorbereitet und Kamil erhielt designte Untersetzer für die Präsentation an der Weltmeisterschaft in Mailand.

Die designten Produkte von Irix Design Schweiz werden von Hand oder mit einem Laser fertiggestellt. Noah Merz

Rund sechs Monate lang übte Roth tagtäglich. Am 9. Oktober war es so weit. Er hatte sich auf alles vorbereitet. Nur auf einer Bühne zu stehen, machte im anfangs Bange. Innerhalb von zehn Minuten musste er zwei Mixe kreieren und präsentieren. Bis auf einen Verschütter des Rahms in den letzten Sekunden lief alles nach Plan. Doch dieses Malheur führte zu Zweifel:

«Ich dachte, das war es. Dieser Fehler kostet mir den Sieg.»

Umso schöner erlebte er die Siegerverkündigung. Das Event, organisiert von der Special Coffee Association (SCA), krönte in fünf Kategorien Schweizer Meister. Hierbei gewann Roth in der Kategorie coffee in good spirits.

Nun darf Roth die Schweiz an der Weltmeisterschaft im November 2023 in Taiwan vertreten. Unterstützt wird er von Kamil und der SCA. Die Vorbereitungen laufen, es werden bereits erste Konzepte überlegt. Bis dahin arbeitet die Familie Roth für Irix Design. Der 34-Jährige fügt an: «Vielleicht schreibe ich noch ein Buch über meine Mixkreationen, man weiss ja nie, was das Leben noch alles bietet.»

