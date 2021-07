Windisch: Neue Bushaltestellen müssen bereits angepasst werden

Den Fahrgästen soll möglichst bald ein hindernisfreier Einstieg in den Bus oder ins Postauto ermöglicht werden, so will es das Gesetz. Doch mit dem Priorisierungsplan des Kantons für das Grobnetz kann die Behörde in Windisch nicht viel anfangen. Sie hat in Aarau interveniert. Was die Einwände der Zentrumsgemeinde bewirkt haben.

Claudia Meier 06.07.2021, 05.00 Uhr