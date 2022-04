Eröffnungsfest 2022 des Römerlagers Vindonissa in Windisch

Windisch «Bringt Vindonissa zum Duften» – Hunderte folgen am Eröffnungsfest des Römerlagers dem Aufruf des Legionskommandanten Das Römerlager Vindonissa bietet am Eröffnungsfest zahlreiche Attraktionen für die ganze Familie: Spiel-Touren, eine Ausbildung zum Legionär, Fladenbrot backen, Blumenkränze binden und anderes. Über dem Legionärspfad verbreitet sich ein besonderer Duft. Ina Wiedenmann Jetzt kommentieren 03.04.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gleich beginnt die Legionärsausbildung im Römerlager Vindonissa am Eröffnungsfest 2022. Ina Wiedenmann

«Levo, levo, levo», lautet der Marschbefehl von Legionär Tiberius an seine mutigen Rekruten. Sie werden alle zum Legionär ausgebildet. Unterstützt wird er dabei von Caius, der mit seinem Blechblas-Instrument, dem Corno, für die richtigen Töne sorgt. Alle Rekruten folgen konzentriert und ohne zu zögern, Tiberius Befehlen.

Sie stellen sich in einer Zweierreihe auf und marschieren im Gleichschritt immer auf links nach vorn. In der linken Hand halten alle ein grosses rotes Schild, das «Cutum», und in der rechten einen langen Pfeil, den «Pilum». «Levo, levo, levo», treibt Tiberius seine Legionäre nach vorn.

Einige der Mitwirkenden beim Legionärspfad. Ina Wiedenmann Tiberius machts vor, wie man marschiert. Ina Wiedenmann Eine Duftprobe von den vielen Gerüchen. Ina Wiedenmann Duftende Öle wie Jasmin oder Rose. Ina Wiedenmann Das Blumenbinden stiess auf grosses Interesse. Ina Wiedenmann Legionär Marius unterweist Familien im Fladenbrot-Backen. Ina Wiedenmann Beim Brotbacken. Ina Wiedenmann Ein Steinmetz an der Arbeit. Ina Wiedenmann

Am Eröffnungsfest im Legionärspfad Vindonissa ist nicht nur der Legionskommandant Flavius, sondern auch der Zenturio Lucius anwesend. Beide wollen, dass es in Vindonissa genauso duften soll wie in Rom. Daher fordern sie die Römerinnen und Legionäre auf: «Bringt Vindonissa zum Duften.» Das taten sie und errichteten an vielen Orten im Lager wahre Duftstationen. Zahlreiche Familien wollten sich dies nicht entgehen lassen und folgten der Einladung zum Fest.

Liam mahlt gern Korn und backt Brot

An der ersten Station ist Legionär Marius. Er knetet in einer Schale aus Dinkelmehl, Salz und Wasser einen geschmeidigen Teig für das Fladenbrot Panis Militaris. Mit einem Messer teilt er fein säuberlich einzelne Stücke ab und gibt sie an grosse und kleine Backfreudige weiter.

Liam Stützle aus Döttingen ist mit seiner ganzen Familie da und möchte nicht nur Brot backen, sondern auch aus Korn Mehl mahlen. Dafür schüttet er das Korn in den grossen, schweren Mühlstein und sein Vater dreht diesen so lange, bis aus den Körnern feinstes Dinkelmehl wird.

Liam Stützle (r.) mit seiner Familie beim Mehlmahlen. Ina Wiedenmann

«15 Mal muss man die Körner durchmalen», erklärt Liam und schüttet seinen Tellerinhalt erneut oben in den Mühlstein hinein. Sein Vater mahlt weiter. Hinter ihnen duftet es bereits nach frischem Brot, denn auf mehreren Feuerstellen backen schon viele Teigfladen. Vater Stützle nimmt sein warmes Fladenbrot und gibt einige Tropfen Fischöl «Garum» drauf. Er kaut, geniesst und beschreibt es mit einem Wort: «Sagenhaft!»

Blumenkränze binden sorgt für freudige Gesichter

Zwei Freundinnen der Ehefrau des Zenturio binden an einer Station farbenfrohe Blumenkränze. Ihre dekorativen und duftenden Kränze ziehen die Familien magisch an. Vanessa, Anja und Laura machen sich zusammen mit ihrer Mutter an die Arbeit, um sich schon bald mit einem blumigen Kranz zu schmücken. Der kleine Jan hat seinen bereits auf dem Kopf und strahlt.

Laura, Vanessa und Anja (von links) mit ihrer Mutter beim Blumenbinden. Ina Wiedenmann

Viele Familien wandern, meist brotkauend, weiter von Station zu Station und kommen schliesslich zu den Fussbädern. Dort wartet Titus mit mehreren Wannen und drei Duftölen von jenseits der Grenzen. «Das Jasmin-Öl kommt aus Karthago, die Rose aus Syrien und das Sonnengruss-Öl stammt aus Indien», erklärt der Legionär und lässt alle Interessierten in Vindonissa an den Düften teilhaben. Ob sich bei der kühlen Wetterlage Wagemutige ein Fussbad zutrauen, wird sich noch zeigen.

Zenturio Lucius (l.) und Legionärskommandant Flavius. Ina Wiedenmann

Die Legionärsausbildung ist inzwischen vorgeschritten. Jetzt fliegen Pfeile durch die Luft. Die Rekruten stehen sich nur wenige Meter gegenüber und üben den Angriff. Die einen werden von Tiberius im Pfeilwerfen unterwiesen und die anderen darin, wie sie sich hinter ihrem Schild vor Angreifern in Sicherheit bringen können. Es ist offensichtlich: Die Saison im Legionärspfad ist eröffnet.

Impressionen vom Eröffnungsfest des Römerlagers. Ina Wiedenmann

Mehr Infos auf der Website von Museum Aargau.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen