Einwohnerrat Windisch segnet Budget 2022 ab

Windisch Beim Budget 2022 war sich der Einwohnerrat einig – für Diskussionen sorgte ein anderes Thema An der Sitzung in der Mehrzweckhalle Dorf behandelte die Windischer Legislatur nur 6 der 21 Traktanden. Maja Reznicek Jetzt kommentieren 28.10.2021, 18.31 Uhr

Die Sitzung fand in der Mehrzweckhalle beim Windischer Schulhaus Dorf statt. Janine Müller (30. Mai 2016)

38 von 40 Einwohnerrätinnen und Einwohnerräten widmeten sich am Mittwoch insbesondere dem Thema Schule. Den Auftakt dazu gaben die Anträge zu den Stellenaufstockungen für die Schulverwaltung (um 90% auf 320%) und die Musikschulverwaltung (um 20% auf 40%).

Die FDP-Fraktion forderte das Nicht-Eintreten auf das Geschäft. Die Botschaft sei zu früh, so Martin Gautschi, man habe keine Erfahrung mit der Neuorganisation der Schule. Diese müsse erst kommen, dann könne man die tatsächlich nötigen Stellenprozente festlegen. Diese Meinung teilten weder SP- noch EVP- oder Die-Mitte-Fraktion. Der Antrag auf Nicht-Eintreten wurde mit 26 zu 8 Stimmen abgelehnt.

Den Stellenaufstockungen stimmte Die Mitte anschliessend zu. «In der Schule muss endlich Ruhe einkehren und die verschiedenen administrativen Abläufe wesentlich verbessert werden», sagte Anton Burger. Das unterstützte die SP. Gemäss Paul Bitschnau braucht es eine professionelle Schuladministration, um die Schulleitung zu entlasten.

FDP-Fraktion: «Die Schule muss nicht alles übernehmen»

Auch die SVP akzeptierte die Anträge des Gemeinderats. Es sei sinnvoll, in der Übergangsphase mit der neuen Führungsstruktur zusätzliche Ressourcen zu ermöglichen, so Novica Vidic. Danach müsse geprüft werden, wie man ohne Mehraufwand zum Normalbetrieb gelangen könne. Ähnlicher Meinung zeigte sich die EVP-Fraktion. Laut Stefan Fehlmann ist die Herleitung der zusätzlichen Ressourcen plausibel, man sei aber gespannt, ob es gelinge, die Schulleitung zu entlasten. Der Bedarf der Ressourcen sei immer wieder zu prüfen.

In der Endabstimmung wurden die beiden Anträge klar angenommen: die Aufstockung der Schulverwaltung mit 31 zu 6 Stimmen, die Aufstockung der Musikschulverwaltung mit 30 zu 5 Stimmen.

Grösste Diskussionspunkte des Abends waren das Konzept «Schulsozialarbeit Windisch» sowie deren Stellenaufstockung um 90% samt Kredit von 111'950 Franken für die wiederkehrenden Kosten und 22'300 Franken für die einmaligen Kosten. Gemeinderat Bruno Graf (SP) unterstrich eingängig die Wichtigkeit einer Schulsozialarbeit, die den heutigen Anforderungen gerecht werde und nicht nur – wie aktuell wegen mangelnder Ressourcen – vor allem im Rahmen von Krisenintervention zum Zuge kommen könne.

Die FDP-Fraktion stellte einen Antrag auf Nicht-Eintreten auf das Geschäft. Es handle sich nicht nur um eine Neuausrichtung der Schulsozialarbeit, sondern eine massive Erhöhung der Ressourcen. Dies seien hohe wiederkehrende Kosten, man vergesse die Eigenverantwortung der Eltern, so Martin Gautschi: «Die Schule muss nicht alles übernehmen.» EVP-Einwohnerrat Stefan Fehlmann fügte an, er habe leer geschluckt in Anbetracht der Kosten, halte das Geld aber für besser investiert: «Es ist auch teuer, wenn man die Leute später in der Sozialhilfe hat.»

SP fordert Ausweitung Schulsozialarbeit auf Kindergarten

Ebenfalls gegen den Antrag auf Nicht-Eintreten sprach sich die SP aus. Mirjam Aebischer (SP) etwa erklärte, dass Bildung die Ressource in der Schweiz sei, die nicht nur in Zahlen und Fakten, sondern ganzheitlich zu verstehen sei. Final wurde der Antrag auf Nicht-Eintreten abgelehnt.

In der Diskussion um die Anträge des Gemeinderats unterstützte die EVP-Fraktion die Vorschläge der Exekutive. Kinder seien die Basis der Gesellschaft, auch sozial Schwächere sollten Platz haben und man müsse in die Prävention investieren, sagte Fehlmann. Dem schloss sich Die-Mitte-Fraktion an: Man schätze den Mehrwert, den die Schulsozialarbeit bringe, so Esther Duran-Gloor, die Herausforderungen würden immer komplexer.

Die SP forderte gar eine Stellenaufstockung um 120% statt nur 90%, damit die Schulsozialarbeit alle Schulzyklen – nicht nur Ober- und Unterstufe, sondern auch den Kindergarten – abdecken könne. Man müsse frühzeitig auf schwierige Situationen reagieren, was auch Kosten sparen könne, erklärte Luzia Capanni. Die Ausweitung unterstützte Die Mitte – gemäss Anton Burger aber ohne die Genehmigung von Zusatzgeldern.

Die SVP-Fraktion bezweifelte die Notwendigkeit einer Stellenaufstockung und unterstützte das Votum nicht. Aufgrund der Botschaft ist gemäss Novica Vidic unklar, wie ausgelastet die bisherigen Sozialarbeiter sind, und es gebe keine Argumente, warum mehr Stellen benötigt werden. Dem schloss sich Martin Gautschi (FDP) an. Man stehe nicht vor einer Überlastung in der heutigen Situation. Der Änderungsantrag der SP-Fraktion konnte sich nicht gegen den Vorschlag des Gemeinderats durchsetzen. Diesem stimmte der Einwohnerrat dahingegen sowohl beim Konzept (24 zu 11 Stimmen) als auch der Stellaufstockung (24 zu 12 Stimmen) zu.

Ersatz der Heizung soll 40'000 Franken weniger kosten

Im Gegensatz zum Vortraktandum gab die Genehmigung des Budgets 2022 mit einem unveränderten Steuerfuss von 115% wenig zu reden. Dieses nahm der Einwohnerrat an. Bei der Detailbetrachtung des Budgets wurden jedoch zwei Anträge gestellt: Karin Hefti (FDP) forderte den Posten für die Generalabonnemente SBB zu streichen. Viele Gemeinden hätten diese bereits eingestellt, die Reiselust durch Corona sei eingeschränkt. Der Streichungsantrag fand keine Mehrheit.

Das Schulhaus Dohlenzelg in Windisch. Severin Bigler

Der zweite Antrag erfolgte seitens der EVP-Fraktion: Der Budgetkredit für den Ersatz der Heizung im Friedhofsgebäude sei von 120'000 Franken auf 80'000 Franken zu reduzieren. Die geforderte Investition ist gemäss Stefan Fehlmann für das Gebäude unverhältnismässig. Diesen Antrag unterstützte Anton Burger (Die Mitte). Fredy Bolt (SP) forderte eine Streichung des Budgetpostens, weil noch kein konkretes Projekt vorliege.

Philipp Ammon (SVP) hingegen erklärte, dass solch ein Kleinunterhalt in der Kompetenz der Verwaltung liegen sollte. Bei der Gegenüberstellung des Änderungsantrags (EVP) und des Streichungsantrags (SP) setzte sich Letzterer durch. Die Position wurde anschliessend mit 24 zu 13 Stimmen gestrichen.

Einstimmig angenommen wurde die Kreditabrechnung der Fotovoltaikanlage auf der Schulanlage Chapf. Des Weiteren wurde Claudio Ferrari (Die Mitte) als Mitglied des Einwohnerrats in Pflicht genommen. Die restlichen Traktanden bespricht die Legislatur am 3. November im Campussaal Brugg-Windisch.

