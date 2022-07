Windisch: Was Brugg Immobilien AG auf dem Areal Bachmatt plant

Beim Amphitheater: Was die Brugg Immobilien AG auf dem Platz plant, wo heute Mitarbeitende parken und Kabelrollen gelagert werden

Das Areal an der Ecke Bachmatt-/Römerstrasse in Windisch soll überbaut werden. Der dazu erforderliche Gestaltungsplan liegt noch bis am 15. August zur öffentlichen Mitwirkung auf.