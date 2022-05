Brugg: Aufsuchender Jugendarbeit soll Beachtung geschenkt werden

Windisch «Bedürfnisse werden vielfältiger»: Der aufsuchenden Jugendarbeit soll besondere Beachtung geschenkt werden Die Einwohnerratsfraktionen von SP und Grünen in Windisch machen sich stark für die Überprüfung der Jugendarbeit. Auch die Mitfinanzierung der Jugendarbeit durch die Nachbargemeinden sowie eine Regionalisierung seien prüfen. Michael Hunziker 13.05.2022, 05.00 Uhr

Immer wieder sind die Schulanlagen von Vandalen heimgesucht worden. zvg

Das Thema «Vandalismus an den Schulen» beschäftigt in Windisch. Die Einwohnerratsfraktionen von SP und Grünen setzen sich beim Gemeinderat dafür ein, dass die Angebote, der Aufgabenbereich sowie die Organisation der Jugendarbeit auf ihre Ziele hin überprüft werden.

Besondere Beachtung sei der aufsuchenden Jugendarbeit sowie der gezielten Projekt- und Präventionsarbeit zu schenken. Insbesondere diese könnten – zusammen mit Angeboten und Aktivitäten in der Gemeinde – zur künftigen Minderung von Problemen beitragen. Unterzeichnet ist das Postulat von Eliane Fischer (Grüne), Luzia Capanni (SP), Marco Jacopini (SP), Isabelle Schneider (Grüne) und Mirjam Aebischer (SP).

Sie haben die Petition unterzeichnet (von links): Eliane Fischer, Luzia Capanni, Marco Jacopini, Isabelle Schneider und Mirjam Aebischer. zvg

An der Einwohnerratssitzung im März führte der Gemeinderat in der mündlichen Beantwortung einer Kleinen Anfrage von Marco Jacopini aus, dass die personellen Ressourcen zu gering seien für die aufsuchende Jugendarbeit. Fokussiert werde hauptsächlich auf den Jugendtreff. Über die letzten beiden Jahre belaufe sich der Sachschaden auf rund 100'000 Franken, so Gemeinderat Bruno Graf (SP).

Viele Auswärtige nutzen den Jugendtreff

«Die Individualisierung der Lebenswelten von Jugendlichen, die in Windisch leben und sich hier aufhalten, hat zur Folge, dass auch Bedürfnisse und Aufenthaltsorte vielfältiger werden», begründen Eliane Fischer, Luzia Capanni, Marco Jacopini, Isabelle Schneider und Mirjam Aebischer in ihrem Postulat. Deshalb seien die Angebote und Aufgabenbereiche der Jugendarbeit auch auf die Zielgruppenerreichung hin zu analysieren.

Gemäss mündlicher Auskunft der Jugendarbeit Windisch nutzen zahlreiche auswärtige Jugendliche – insbesondere aus Hausen – den Jugendtreff, heisst es weiter im Postulat. Ein finanzieller Beitrag an die Jugendarbeit Windisch werde von den Nachbargemeinden jedoch aktuell nicht geleistet.

Eine regionale Zusammenarbeit bestehe ebenfalls nicht – obwohl sich insbesondere die Jugendlichen aus der Oberstufe auch in der Freizeit am Schulort oder im Zentrum aufhalten. Der Gemeinderat wird deshalb aufgefordert, die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden zu suchen und die Regionalisierung der Jugendarbeit oder den Anschluss an einen Verbund in die Analyse einzubeziehen.

Video in überregionaler Zusammenarbeit realisiert

An der Sitzung im März wies Gemeinderat Bruno Graf auch auf die getroffenen Massnahmen hin, um dem Vandalismus entgegenzuwirken. Per Anfang dieses Jahres wurde ein privater Sicherheitsdienst engagiert, der die betroffenen Anlagen regelmässig kontrolliert.

«Zusammen sind wir stark – auch ohne Gewalt», lautet die Botschaft im Video. «Wir schauen hin»

In der Zwischenzeit ist zudem die Kampagne «Wir schauen hin» lanciert worden als Reaktion auf Jugendgewalt und Vandalismus. In einer überregionalen Zusammenarbeit wurde ein rund dreiminütiges Video realisiert. In diesem wenden sich 15 unterschiedliche Akteurinnen und Akteure an die Jugendlichen und Erziehungsberechtigten und rufen dazu auf, zu einer Besserung beizutragen. «Zusammen sind wir stark – auch ohne Gewalt», so die Botschaft.

Einwohnerrat Mittwoch, 15. Juni, 19 Uhr, Campussaal.